Ein neues Survival-Spiel auf Steam lässt euch imposante Burgen bauen, nur um sie dann mit magischen Stürmen plattzumachen

Stormforge macht die namensgebenden Naturgewalten zum Star des Games auf Steam. Mit bis zu 8 Spielern könnt ihr euch ihnen stellen und euch dabei mit Bauten austoben, die Wind und Wetter trotzen können sollten.

Was ist das für ein Spiel? Stormforge ist ein kommendes Open-World-Survival-Crafting-Spiel, das ihr mit bis zu 8 Spielern bestreiten könnt. Im Fantasy-Setting könnt ihr die prozedural generierte Welt namens Sorana erkunden, Basen bauen und finstere Gegner bekämpfen.

Optisch erinnert das Ganze mit seinem Cel-Shading-Look an Genre-Kollegen wie Tribes of Midgard oder die beliebten Nintendo-Titel wie Zelda: Breath of the Wild, wobei das bisher gezeigte Gameplay an Genre-Vertreter wie Enshrouded oder Valheim erinnert.

Das Survival-Game soll noch 2026 in den Early Access starten und ist seit dem 18. August als Demo auf Steam spielbar.

Im Fokus des Gameplays stehen magische Stürme, die für euch sowohl Fluch als auch Segen darstellen sollen, und auch die Community soll von Anfang an eine Rolle spielen.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Video starten Stormforge macht die Naturgewalten zum Star im neuen Koop-Survival Autoplay

Nutzt die Kraft der Stürme und wappnet euch vor den Naturgewalten

Welche Features machen Stormforge besonders? Die magischen Stürme sollen in Stormforge, wie der Name schon vermuten lässt, einen wichtigen Fokuspunkt bilden und sich stark aufs Gameplay auswirken:

Man kann sich nur eine begrenzte Zeit in ihnen aufhalten, bevor man korrumpiert wird

Innerhalb der Stürme gibt es wichtige Ressourcen, Kräfte und sogar Dungeons und Bosse

Manche Gegner stärken sich durch die Kraft der Stürme

Ihr könnt die Kräfte des Sturms ebenfalls nutzen, um die schädlichen Quellen zu finden und zu zerstören

Zusätzlich soll der Basisbau genretypisch eine große Rolle spielen. Denn die müssen nicht nur funktional (und natürlich hübsch) sein, sondern auch potenziellen Naturgewalten standhalten können.

Ebenso soll es verschiedene Klassen wie Krieger, Magier, Waldläufer, Sammler oder Dorfbewohner geben, die ihr aber frei kombinieren könnt. Dazu sollen euch über 100 passive Fähigkeiten und mehr als 20 aktive Skills zur Verfügung stehen. Einige von ihnen sollen auch besonders im Koop nützlich sein und sich mit den Fähigkeiten anderer kombinieren können.

Auch Modding soll direkt zum Start eine große Rolle spielen. So sollen Community-Inhalte wie neue Ausrüstung oder Spielregeln direkt und ohne externe Downloads ins Spiel integriert werden.

Wie lang es noch bis zum Early Access dauert, ist derzeit unklar. Bis dahin könnt ihr euch aber schon in der Demo austoben und das Spielprinzip auf Herz und Nieren testen. Währenddessen startet ein anderer Multiplayer in seinen frühen Zugang, allerdings gar nicht mal so gut wie erhofft: Das nächste neue MMORPG erlebt Fehlstart, weil es zu früh und unfertig auf Steam in den Early Access geht