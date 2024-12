Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Wenn ihr Hilfe benötigt oder Fragen zu dem neuen, kostenlosen MMORPG Throne and Liberty habt, dann schaut auf jeden Fall bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir für euch alle wichtigen Guides zu dem Spiel zusammengetragen, damit ihr nichts mehr verpasst: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.

Welche Gegenstände lohnen sich am meisten? Das ist natürlich davon abhängig, was ihr persönlich benötigt. Dennoch wollen wir euch eine kleine Stütze geben:

Throne and Liberty: Jade der Natur – wo farme ich das Item am besten?

Throne and Liberty Burgbelagerung Guide: So spielt sich der Kampf um den Thron als Angreifer und Verteidiger

Throne and Liberty: Unsterblicher Wächter – So besiegt ihr den Boss aus Teadals Turm

3.900 Spieler nahmen an der größten Burgbelagerung in Throne and Liberty teil – Das haben die Entwickler daraus gelernt

Throne and Liberty: Boss Timer – So verpasst ihr keinen Boss

Throne and Liberty verliert in 2 Monaten mehr als 70 Prozent der Spieler auf Steam, Community nennt Gründe

Throne and Liberty Burgbelagerung Guide: So spielt sich der Kampf um den Thron als Angreifer und Verteidiger

Wenn ihr noch Sternenkristalle in Throne and Liberty habt, solltet ihr sie heute noch ausgeben

Throne and Liberty: Jade der Natur – wo farme ich das Item am besten?

Wie schnell die Zeit in Throne and Liberty verfliegen kann, seht ihr hier:

Es ist allerdings nicht möglich, die Sternenkristalle für den nächsten Battlepass aufzuheben, um sie dann später auszugeben. Am Ende der Kampfpass-Saison werden die Sternenkristalle in hochwertige Erholungskristalle umgewandelt. Der aktuelle Kampfpass endet heute, demnach solltet ihr eure Sternenkristalle jetzt verbrauchen, bevor es zu spät ist.

In Throne and Liberty gibt es einen Battlepass, bei dem ihr Sternenkristalle verdienen könnt, doch gebt ihr diese nicht aus, werden sie in hochwertige Erholungskristalle umgewandelt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to