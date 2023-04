Steam: Neuer Shooter begeistert Spieler, erhält 98 % positive Reviews – „Wie Risk of Rain 2, aber mit einer Krabbe“

Der Entwickler des Spiels Noisestorm veröffentlichte am 1. April 2018 das bekannte Musikvideo „Crab Rave“, das inzwischen über 157 Millionen Views hat (Stand: 03. April 2023, via YouTube ). Fünf Jahre später erschien nun am 1. April 2023 der Krabben-Shooter des Musikers und Solo-Entwicklers.

Crab Champions ist ein Shooter auf Steam , in dem ihr als bewaffnete Krabbe den Strand unsicher macht. Das Spiel erschien am 01. April 2023 im Early Access und ist unter den Spielern mit 98 % positiven Wertungen bereits äußerst beliebt.

Insert

You are going to send email to