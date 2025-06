Ein SciFi-Shooter auf Steam lockte schon vor Release 500.000 Space-Piraten an – Und wenn ihr die Demo verpasst habt, bekommt ihr jetzt noch eine Chance

Ein kleines Team entwickelte auf Steam einen SciFi-Shooter indem ihr mit euren Freunden im Koop gegen Space-Piraten kämpfen könnt. Die Demo-Phase sollte bald enden, doch das Interesse war so groß, dass die Entwickler diese jetzt verlängern.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich dabei um den SciFi-Shooter Jump Ship. In diesem Spiel findet ihr euch in einem Trupp aus drei weiteren Freunden wieder und müsst dann in Missionen im Koop den Weltraum erkunden, Außenposten plündern und gegen andere Space-Piraten kämpfen. Wichtig ist dabei euer Schiff, denn mit diesem reist ihr zu den unterschiedlichen Missionen.

Ihr müsst also gut darauf acht geben, es verteidigen und wenn nicht, nötig auch reparieren, wenn ihr massiven Schaden einstecken müsst. Wie unser Shooter-Experte Dariusz Müller meinte, erinnert das Spiel stark an Sea of Thieves, aber im Weltraum.

Die Demo des Spiels sollte dabei eigentlich noch bis zum 16. Juni laufen, aber da der Andrang so groß war, haben sich die Entwickler dazu entschieden, die Demo noch weiter zu verlängern.

Entwickler verlängern Demo-Phase

Wie lang hab ich noch Zeit? Wegen der positiven Resonanz aus der Community und den über 500.000 Downloads in der Zeit des Steam Next Fests wird die Demo-Version von Jump Ship bis zum 23. Juni verlängert (Quelle: store.steampowered.com) – also um eine weitere Woche. Ihr könnt die Testversion jetzt noch downloaden und mit euren Freunden durchstarten.

Wie gut ist das Spiel? Das Spiel befindet sich noch in Entwicklung, doch wenn es um die Demo geht, so kann der Shooter sich mit über 3.000 Nutzerrezensionen auf 92 % und der Wertung „sehr positiv“ freuen. Es gibt auch viele Stimmen, die eine Meinung zu dem derzeitigen Stand des Spiels haben und die lassen eine positive Stimmung aufkommen:

„Spielt sich super, bin auf die Veröffentlichung gespannt. Sehe da eine Menge Potenzial.“ – Infernoart

„Railjack (Warframe) meets Sea of Thieves. Was für ein cooles Spiel, ich hoffe, die bauen noch die Modifikations-Systeme aus, da die meiner Meinung noch etwas zu kurz gekommen sind, mit 4 Leuten oder auch alleine macht das Game sehr viel Spaß. Loot und Gegner-Anzahl scheinen auch zu skalieren mit der Spieleranzahl. Gehört auf jeden Fall unter meinen Top 10 dieses Jahr.“ – Noy4Tek

„Ich kam ohne Erwartungen. Kurz gesagt: Dieses Spiel ist der Wahnsinn. Kommandiere ein Schiff mit bis zu vier Spielern, repariere es, rüste es aus und verwalte alles, während du im Weltraum kämpfst. Flieg mit deinem Raumanzug hinaus, um Beute zu machen oder Schiffswracks zu erkunden. Wenn die Entwickler es richtig machen, wird dieses Spiel ein absoluter Knaller!“ – シスコ211^

„Flüssiges Gameplay, gut durchdachte Extras und Funktionen, schönes Leveldesign. Ich freue mich schon auf mehr!“ – SithEnte

Wann kommt der Release? Der Release soll noch 2025 erscheinen. Einen Early Access soll es auch geben, der im Sommer 2025 angesetzt ist. Einen genauen Startzeitpunkt gibt es aber leider noch nicht. Mehr zu anderen Shootern findet ihr zudem hier: Die 25 besten Shooter 2025 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay