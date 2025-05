In einem SciFi-Shooter auf Steam müsst ihr euer Raumschiff gegen Space-Piraten verteidigen und selbst zum Plünderer werden

In dem SciFi-Shooter Jump Ship steuert ihr mit bis zu drei Freunden ein Raumschiff und kämpft gegen Space-Piraten.

Was ist das für ein Spiel? Jump Ship ist ein First-Person-Shooter, der 2025 veröffentlicht werden soll. Er spielt in einem SciFi-Setting und lässt euch kooperativ mit bis zu 4 Spielern ein Raumschiff steuern und verschiedene Missionen absolvieren.

Innerhalb der Missionen bereist ihr verschiedene Planeten, auf denen ihr feindliche Außenposten infiltriert und Container plündert. In diesen findet ihr beispielsweise Technik, die euer Raumschiff verbessert. Dennoch spielt Loot in ersten Gameplay-Videos keine so große Rolle wie in Spielen wie Destiny.

Während eurer Reisen durch den Weltraum könnt ihr zudem von Space-Piraten angegriffen werden, gegen die ihr euch verteidigen müsst, um euer Raumschiff und euer Leben zu retten.

Sea of Thieves im Weltraum

Was macht Jump Ship besonders? In Jump Ship ist die ganze Crew bei der Steuerung und Instandhaltung des Raumschiffs beteiligt. Während euer Pilot das Schiff steuert, müsst ihr etwa auf Feinde schießen und Brände löschen.

Beim Löschen der Brände lauft ihr im Inneren eures Raumschiffs oder auf dessen Tragfläche herum und bekämpft die Flammen ganz klassisch mit einem Feuerlöscher – wir sprechen mal nicht darüber, wie realistisch das ist.

Um bei euren Weltraumspaziergängen feindliche Schiffe effektiver zu entern, steht euch eine Art Jetpack zur Verfügung, mit dem ihr euch auch ohne Raumschiff im All bewegen könnt.

Insgesamt wirkt Jump Ship wie ein Sea of Thieves im Weltraum.

Hinter Jump Ship stehen erfahrene Entwickler

Wer steckt hinter Jump Ship? Jump Ship ist das erste Spiel des schwedischen Entwicklerstudios „Keepsake Games“, das 2021 in Stockholm von 5 Gaming-Veteranen mit jeweils über 10 Jahren Erfahrung gegründet wurde.

Das Team von Keepsake Games besteht etwa aus ehemaligen Entwicklern und Gründungsmitgliedern von Mojang (Minecraft) und Hazelight Studios (It Takes Two, A Way out).

