Was ist zu beachten? Von den über 27 Millionen Nutzern spielte nur ein Teil: Nur etwa 7.8 Millionen waren wirklich in Programmen. Der Rest hat Steam vielleicht nach Angeboten im Sale durchsucht oder ließ das Programm einfach nebenbei laufen.

Die Gaming-Plattform Steam hat einen neuen Allzeit-Rekord aufgestellt: 27.182.165 Nutzern waren am Samstag, dem 27. November, gleichzeitig online. Eine höhere Zahl wurde nie gemessen. Wir schauen auf MeinMMO, welche Spiele und Umstände dahinter stecken. Es wurden vor allem Games wie CS:GO, DOTA 2 gespielt, aber auch die MMORPGs New World und Mir4.

