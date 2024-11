Eins muss man den Entwicklern aber lassen. Trotz des schlechten Releases hat man 8 Jahre am Spiel gearbeitet, mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten. Mittlerweile gehört No Man’s Sky auch zu den besten Survival-Spielen, die ihr aktuell zocken könnt: Die 29 besten Survival-Games 2024 für PS5, Steam und Xbox

Das Survival-Game No Man’s Sky bekommt genau das, was sich Fans wünschen, bringt Feature für noch mehr Arbeit

Ein Spieler steckt mehr als 600 Stunden in das Survival-Spiel No Man’s Sky, doch ein Bug macht alles kaputt – Programmierer hilft

Wie reagierten die Entwickler? Der Gründer von Hello Games feierte den neuen Meilenstein auf x.com . Dort schrieb er: “Danke, danke, danke. Ihr wisst nicht, was uns das bedeutet.” Unter dem Tweet gratulieren viele User dem Studio:

Um welches Spiel geht es? 2016 sollte No Man’s Sky von Hello Games der große neue Survival-Star werden. Fast unendliche Möglichkeiten im Weltraum zusammen mit Freunden wurden den Spielern versprochen. Doch zum Release war kaum etwas von den großen Versprechungen zu sehen.

