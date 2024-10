No Man’s Sky auf Steam wird für kurze Zeit zum Horror-Spiel, euch jagen fliegende Tintenfische aus einer anderen Dimension

Für die Expedition The Cursed haben sich die Entwickler von No Man’s Sky stark vom Cthulhu-Mythos inspirieren lassen, zumindest visuell. Das Event kommt mit neuen Gegnern, Survival-Mechaniken und einer schaurigen Maske.

Worum geht es? No Man’s Sky ist ein Open-World-Survival-Spiel in einem prozedural generierten Science-Fiction-Universum. Mit der neuen Expedition The Cursed ist ein zeitbegrenztes Event erschienen, das sich mehr mit den gruseligen Aspekten des Spiels befasst.

Den Trailer zu The Cursed seht ihr hier:

Unbekannte Dimensionen und gefährliche Anomalien

Was erwartet euch im Event? The Cursed schickt euch in eine Welt, in der zwei Realitäten ineinander übergehen. Als Resultat dieser Instabilität erscheinen geisterhafte Anomalien. Die sehen aus wie eine Mischung aus Qualle und Tintenfisch, die gezeigten Monster erinnern mit ihren Tentakeln an Cthulhu, den kosmischen Horror des Schriftstellers H. P. Lovecraft.

Während dieser Expedition könnt ihr nicht zwischen Sternensystemen warpen, stattdessen müsst ihr zum Schnellreisen auf ein antikes Netzwerk aus Portalen zurückgreifen. Hin und wieder hört ihr mysteriöse Stimmen aus einer anderen Dimension, die euch helfen wollen – oder aber auch nicht.

In The Cursed wehrt ihr euch nicht wie im Hauptspiel gegen die Elemente, sondern gegen die Grenzen der Realität selbst. Dazu ist euer Exosuit mit einem Anomalien-Unterdrücker ausgestattet. Lässt dessen Energie nach, werden Anomalien in eurer Nähe unberechenbar und greifen euch sogar an.

Zu den neuen Gegenständen, die ihr im Laufe der Expedition freischalten könnt, gehören unter anderem eine Maske, mit der ihr selbst zu einem kosmischen Schrecken werdet (zumindest von der Erscheinung her) und ein neues Raumschiff, das etwas an den Millennium-Falken aus Star Wars erinnert.

Wie lange läuft das Event? The Cursed startete bereits am 23. Oktober 2024 und soll die nächsten zwei Wochen laufen. Auf den Tag genau wäre also am 6. November Schluss.

In The Cursed geht es deutlich weniger friedlich zu als noch im letzten Update. Mit Aquarius gab es sowohl auf als auch unter der Wasseroberfläche ein paar nette Neuerungen, auf die Spieler schon lange gewartet hatten. Mehr dazu lest ihr hier: Das Survival-Game No Man’s Sky bekommt genau das, was sich Fans wünschen, bringt Feature für noch mehr Arbeit