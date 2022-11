Steam hat mehr aktive Gamer als jemals zuvor – Diese MMOs sind besonders beliebt

Steam, die Gaming-Plattform von Valve, hat einen neuen Nutzerrekord aufgestellt. Am Wochenende waren über 31,9 Millionen Menschen online, auch wenn nicht alle aktiv gespielt haben. Wir verraten euch die genauen Zahlen und welche Multiplayer-Spiele besonders beliebt waren.

Was war das für ein Rekord? Laut der Plattform SteamDB waren am 27. November um 15:20 Uhr deutscher Zeit 31.906.400 Nutzer in Steam eingeloggt. Davon zockten 9.423.733 aktiv – ebenfalls ein Rekord seit Beginn der Aufzeichnung Ende 2017. Die anderen knapp 20 Millionen Accounts waren zwar online, haben aber gerade nicht gespielt.

Erst im Oktober 2022 wurde der vorherige Rekord mit 30,049 Millionen Nutzern aufgestellt.

Der Nutzerrekord entstand aus einer Mischung verschiedener Faktoren. In Amerika wurde am Donnerstag Thanksgiving gefeiert, was traditionell zu einem langen Wochenende führt. Allerdings war es noch recht früh in Amerika – zwischen 6:20 und 9:20 Uhr – weswegen auch die Europäer eine wichtige Rolle bei den Zahlen spielen.

Hier dürften wohl das Wetter und der Herbst-Sale auf Steam eine Rolle ausschlaggebend gewesen sein. Der Sale läuft übrigens noch bis zum 29. November. Auch der Release von Warzone 2 aus der Vorwoche war wichtig, denn der Titel gehörte zu den erfolgreichsten Spielen. Hier könnt ihr euch nochmal den Launch-Trailer anschauen:

All-Time Favorites dominieren Steam am Wochenende

Welche Spiele hatten die meisten Spieler? Zum Zeitpunkt des Rekords war ein Spiel auf Platz 1, das fast immer die Steam-Charts dominiert: Counter-Strike: Global Offensive. Der Shooter, der von Valve selbst herausgegeben wird, kam zum Zeitpunkt des Rekords auf 1,009 Millionen Spieler und gehört generell zu den erfolgreichsten Shootern der Welt.

Auf Platz 2 landete das MOBA DOTA 2 mit 839.000 Spielern. Das Spiel wird ebenfalls von Valve selbst vertrieben und ist die stärkste Konkurrenz zu LoL in Amerika und Europa.

Auf Platz 3 schaffte es das Battle Royale PUBG, welches immerhin 408.000 Spieler begeistern konnte. Auch dieses Spiel ist seit Jahren ein Dauerbrenner auf Steam und knackt regelmäßig die 400.000 gleichzeitigen Spieler. Seinen Höhepunkt erlebte das Spiel allerdings 2018 mit rund 3 Millionen gleichzeitigen Spielern.

Den ersten neuen Titel gibt es auf Platz 4. Den holte sich Warzone 2 mit 384.000 Spielern. Das war gleichzeitig die höchste Spielerzahl für das gesamte Wochenende.

Interessant ist, dass rund 25 % aller aktiven Spieler bei Steam in einem dieser vier Online-Games eingeloggt waren.

Wo liegen die größten MMORPGs? Mit Lost Ark schaffte es das erste MMORPG auf Platz 5 des Rankings. Hier waren immerhin 276.000 Spieler online. In New World waren zum Zeitpunkt des Rekords etwa 71.000 Spieler online, was immerhin für die Top 10 reichte.

Beide MMORPGs sind jedoch nur auf Steam spielbar (zumindest die westliche Version von Lost Ark), sodass dies – wie bei DOTA 2 und CS:GO auch – die finalen Spielerzahlen sind. Andere Online-Titel bieten in der Regel eigene Clients an.

In die Top 5 der MMORPGs haben es zudem ESO (21.700 Spieler), Black Desert (18.600 Spieler) und Final Fantasy XIV (17.000) geschafft.

Was habt ihr am Sonntag zum Zeitpunkt des Rekords gespielt? Und was sind eure Favoriten auf Steam? Schreibt es gerne in die Kommentare.

