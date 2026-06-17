Steam Machine: Embargo und Release im Live-Ticker – Gerüchte, Leaks und mehr

Für viele das Highlight des Jahres – die Steam Machine. Kommt sie noch dieses Jahr raus? Welche Gerüchte brodeln derzeit und wie sieht es bei den Leaks aus? Viele sind sich sicher, bald könnte der Release stattfinden und das früher als ihr glaubt. Alle wichtigen Infos im Live-Ticker.

16:41 Uhr Guten Tag und willkommen zu unserem Live-Ticker. Einer der wohl wichtigsten Leaks zur Steam Machine ist der auf Geekbench. Wie unsere Kollegen von der GameStar berichteten, gab es einen neuen Eintrag eines Geräts mit der Bezeichnung „Valve Fremont“ – man vermute nun es handle sich dabei tatsächlich um die Steam Machine. Das getestete Gerät besitzt einen eigenen AMD-Chip mit 6 Kernen und 12 Threads. Die Leistung im Single-Core liegt bei einem Wert von 2.300, während im Multi-Core 7.300 Punkte erreicht werden. Man könnte die Leistung mit der einer Einsteiger- sowie Mittelklasse-CPU gleichsetzen. Noch gibt es keine Daten zu GPU-Werten und wie effizient dieser Chip arbeiten wird, doch bekannt ist, dass ihr hier mit ungefähr 8GB-VRAM rechnen könnt. Langsam wird also klar, dass sich irgendwas im Hintergrund regt, die Frage ist nur, wann wir offiziell davon erfahren. Bleibt also gern am Start und merkt euch unseren Live-Ticker mit einem Lesezeichen. Wir verfolgen die nächsten Tage die wichtigsten Kanäle und posten euch hier alle wichtigen Infos zur Steam Machine, damit ihr den Release nicht verpasst!

Was ist die Steam Machine? Mit der Steam Machine möchte Valve einen neuen Weg gehen. PC-Gaming war für viele immer mit einem Schreibtisch, einem Monitor und einem PC-Tower verbunden – das war entweder zu teuer, komplex oder unbequem.

Ein Großteil griff also zu einer Konsole der Xbox, PlayStation oder Nintendo, um auch auf dem Fernseher entspannt zocken zu können. Valve wollte deshalb eine Option bieten, um PC-Gaming in einer kompakteren Form in euer Wohnzimmer auf euer Fernseher zu bringen und so erschuffen sie die Steam Machine.

Nachdem das Steam Deck bei vielen auf große Beliebtheit stoß, sind nun viele auf die neue Innovation von Valve gespannt. Wie gut wird die Konsole sein? Kann das Gerät starke Performance liefern und wie teuer wird es? Laut Gerüchten könnte ein Release bald stattfinden und damit ihr nichts verpasst, verfolgen wir die kommenden Tage alle Kanäle und beliefern euch mit den wichtigsten Informationen der kommenden Konsole.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Steam Machine: Release könnte bald bevorstehen – Leaks und Gerüchte

Wann feiert die Steam Machine ihren Release? Laut einem offiziellen Blog-Post von Steam soll die Steam Machine zusammen mit der Steam Frame im Sommer 2026 erscheinen (Quelle: steamcommunity.com). Ein genaues Datum, wann es so weit sein wird, gibt es leider nicht.

Laut Leaks auf XCancel lassen sich aber dennoch zwei Termine festmachen, die sehr wahrscheinlich dem Release dienen könnten. Entweder der 22. oder 23. Juni.

Der 22. Juni ist ein Montag und wie beim Steam Controller wurde dieser an einem Montag angekündigt und eine Woche darauf verkauft.

Der XCancel-Account „@HardwareSteam“ berichtet von einer Quelle, die meint, das Review-Embargo für die Konsole soll am 23. Juni gelüftet werden. Wie beim Steam Controller wurde das Gerät dann am selben Tag auch angekündigt. Zudem befindet sich der Juni noch perfekt im Sommer, weshalb Valve so sein erstes Versprechen immer noch halten könnte, wenn sie den Plan der Leaker einhalten würden. Hierbei handelt es sich aber dennoch um Spekulationen ohne offiziellen Bestätigungen von Valve.

Gibt es ein Embargo? Wie schon erwähnt gibt es laut HardwareSteam ein Review-Video-Embargo für die Steam Machine. Dieses soll am 23. Juni dann enden.

Gibt es Infos zum Preis? Leider nein, auch diesbezüglich hat Valve keine offiziellen Infos darüber geteilt. Fans vermuten jedoch einen Preis zwischen 900 – 1.200 €. Viele Faktoren, darunter die RAM-Krise, werden aller Voraussicht den Preis beeinflussen und den Geldbeutel der Fans noch mehr belasten. Wir aktualisieren euch den Part, sobald wir mehr Infos haben.

Das waren alle wichtigen Infos die es derzeit über einen kommenden Release zur Steam Machine gibt. Seid ihr gespannt auf die Konsole und wenn ja, würdet ihr sie euch zulegen oder lieber auf den Preis warten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Mehr zur Steam Machine findet ihr hier: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten