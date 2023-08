Kaum zu glauben, aber Rockstar Games hat auch mal Spiele abseits von GTA und Red Dead Redemption entwickelt. LA: Noire (2011, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, OC) war für die damalige Zeit ein innovatives Detektiv-Spiel und gilt bis heute als eines der besten im Genre. Für 6 € bekommt ihr das Spiel aktuell auf Steam.

Was ist LA: Noire für ein Spiel? In LA: Noire spielt ihr einen klassischen Detektiv-Thriller, wie man ihn aus Filmen und Serien kennt. In dem Spiel ermittelt ihr in Fällen Ende der 40er Jahre in Los Angeles. Highlight ist die Mechanik des Verhörs.

Die Gesichtsanimationen der verschiedenen Verdächtigen ist für die damalige Zeit so detailliert gewesen sein, dass man daran erkennen sollte, ob der Gegenüber lügt. Aber man muss aufpassen, denn die eigene Ermittlung kann dazu führen, dass man den Falschen anklagt.

Brillantes Detektiv-Spiel

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel hat auf Metacritic in seiner PC-Version 83 Punkte, und auch auf Steam hat das Spiel gute 85 % positive Reviews, dabei werden vor allem der Detailgrad und die Story gelobt.

SkyL3R: Brillantes Detektiv-Spiel mit einer unglaublichen Liebe zum Detail. Es ist ziemlich spannend, nach Hinweisen zu suchen und Leute zu befragen, um die einzelnen Fälle zu entwirren

geoff: Eines der besten Single-Player-Games aller Zeiten! Eine Schande, dass es auf der kurzen Seite ist.

ArBES: Dieses Spiel repräsentiert eine längst vergangene Zeit, in der der Name Rockstar Games mit innovativer Spitzentechnologie in Verbindung gebracht wurde.

Bis heute überzeugen die Technik und auch die Animationen. Zwar ist die Grafik nicht mehr ganz zeitgemäß, bedenkt man die Zeit, ist LA: Noire aber bis heute ein beeindruckendes Spiel.

Wie viel kostet LA: Noire? Auf Steam bekommt ihr LA: Noire mit einem 70 % Rabatt für aktuell 5,99 €. Aber ihr solltet euch beeilen, denn das Angebot gilt nur bis zum 10. August 2023. Es ist die Complete Edition, die neben dem Hauptspiel auch alle Zusatzinhalte enthält.

