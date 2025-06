Im sehnsüchtigsten erwarteten Strategie-Spiel auf Steam kämpft ihr mit Sturmgewehren gegen Ritter – Jetzt gibt’s ein Release-Datum

Nach langem Warten hat das Steam-Spiel Kingmaker endlich einen Release-Termin. Wir verraten euch, wann es losgeht.

Manchmal gibt es Spiele-Ideen, die sind gleichzeitig so absurd und doch so banal, dass man sich darüber wundert, dass sie bisher noch nicht umgesetzt wurden. Eine dieser Ideen ist Kingmaker, auf das Fans bereits seit Monaten warten. Denn es vereint die heroische Vorstellung von mittelalterlichen Ritter-Schlachten mit einer simplen Idee: Was, wenn man auch noch Waffen aus der Zukunft hätte?

Wann erscheint Kingmakers? Nachdem sich das Spiel nun recht lange in der Entwicklung befand, wurde das Release-Datum für den 8. Oktober 2025 bekanntgegeben. Dabei handelt es sich allerdings vorerst nur um einen Early Access. In etwas mehr als 4 Monaten könnt ihr an den epischen Schlachten teilnehmen und die Ritter die Überlegenheit der Technik aus der Zukunft zeigen.

Aktuell ist Kingmakers das am sehnsüchtigsten erwartete Strategie-Spiel auf Steam (via store.steampowered.com).

Was ist Kingmakers für ein Spiel? Auf den ersten Blick wirkt Kingmakers wie eine abgedrehte Idee: Ihr nehmt an mittelalterlichen Schlachten mit Rittern Teil, die sich mit Schwertern, Morgensternen und Kriegsäxten eines über die Rübe ziehen. Was daran so absurd ist? Ihr kommt aus der Zukunft und besitzt Sturmgewehre oder Panzer. Ihr seid damit also deutlich mächtiger als einzelne Feinde oder Verbündete, denn ihr könnt deutlich mehr auf dem Schlachtfeld ausrichten, während ihr zum Beispiel mit einem Motorrad die Front entlangfahrt und überall dort aushelft, wo eure Soldaten einzuknicken drohen.

Gleichzeitig müsst ihr aber nicht nur an der Front kämpfen, sondern könnt auch in eine taktische Ansicht wechseln, um euren Truppen aus der Ferne Befehle zu erteilen oder Verteidigungsanlagen in Auftrag zu geben und eure Position zu festigen.

Schon die Trailer machen deutlich, dass es in den Schlachten nicht um kleine Scharmützel mit wenigen Rittern gibt, sondern sich Hunderte oder gar Tausende Ritter auf dem Bildschirm tummeln können, die allesamt in die Kämpfe verwickelt sind.

Kingmakers könnt ihr alleine oder aber im Ko-op spielen.

Werdet ihr einen Blick in dieses eher ungewöhnliche Strategie-Spiel wagen? Oder ist die Kombination aus Rittern und Sturmgewehren dann ein kleines bisschen zu seltsam und ihr wartet erst einmal die Bewertungen ab? Falls ihr lieber niedlichere Action mögt, dann könnte auch Escape from Tarkov – allerdings mit Enten -genau für euch sein.