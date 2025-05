Neuer Shooter auf Steam ist wie Escape from Tarkov, setzt aber auf bewaffnete Enten

Auch wenn es viele Shooter gibt, die einer bestimmten Formel folgen, könnte bereits ein einzelner umgedrehter Aspekt ein ganz anderes Spielerlebnis schaffen – in diesem Fall ist es die Spezies der Soldaten.

Um welches Spiel geht es? Es handelt sich um den Survival-Extraction- und Looter-Shooter „Escape from Duckov“, das von Team Soda entwickelt und in Zusammenarbeit mit bilibili auf Steam und im Epic Store veröffentlicht wird. Wem der Titel des Spiels noch nicht deutlich genug ist, es handelt sich um eine Anspielung auf den Hardcore-Shooter „Ecape from Tarkov“, das sich bereits seit 2017 im Early-Access befindet, aber nun nach einer Ankündigung des Studios noch in diesem Jahr 2025 offiziell veröffentlicht werden soll.

Der Zeitraum war jedoch lang genug, um mit Escape from Duckov einen ersten kleinen Konkurrenten zu erhalten, dessen Parodie vielleicht sogar eher erscheinen könnte, als die Version 1.0 des parodierten Spiels selbst.

Hier seht ihr den Trailer zu Escape from Duckov:

Als Ente looten, shooten und sich gegen andere Vögel behaupten

Was ist Escape from Duckov für ein Spiel? Im Trailer und auf Steam kann man erste Einblicke in das Gameplay erhalten. In Escape from Duckov muss man mit Feuerwaffen, Messern und ähnlichem verschiedene Gegner erledigen, Orte erkunden und leer looten und seine eigene Basis errichten. Auch wenn das alles nicht absolut neu oder bahnbrechend innovativ klingt – das alles tut man halt als niedliches Entchen.

Escape from Duckov scheint genau zu wissen, was es für ein Spiel ist und was es bieten will. Es will nicht das Rad neu erfinden, aber es strahlt mit charmant-aussehenden Charakteren und Umgebungen, bietet verschiedene Möglichkeiten für Customization und nimmt sich dabei selbst nicht allzu ernst.

Wann startet die Demo? Am 29. Mai startet bereits die zweite Demophase auf Steam. In diesem Zeitraum kann man Escape from Duckov bis zum 1. Juli 2025 spielen. Unter der Ankündigung auf Steam und dem Trailer auf YouTube freuen sich bereits begeisterte, aber auch ungeduldige Spieler:

„Ich kann es kaum erwarten, die letzte Demo hat mir gut gefallen und ich habe das Gefühl, dass ich davon nicht genug bekommen werde“, schreibt bjlantz1994 auf Steam.

„Bitte lasst uns die Demo so lange spielen, bis das vollständige Spiel herauskommt. Ich flehe euch an. Ich zahle sogar 5 Dollar für die Demo. Ich will einfach nur spielen, bis das volle Spiel herauskommt, und dann werde ich den vollen Preis für das volle Spiel bezahlen. Bitte“, fleht paulshifley1 auf Steam.

„Ich bin so bereit, wieder einzusteigen. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß und hat, zumindest in meinem Fall, seine Krallen in mir. Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich in den Spieltest zurückgesprungen bin, um mehr zu erfahren“, schreibt @gideonscustoms857 auf YouTube.

Es bleibt spannend, welche Zielgruppe Escape from Duckov tatsächlich ansprechen wird, sobald das Spiel letztendlich veröffentlicht wird. Die Frage ist, ob es Fans von Escape from Tarkov abholen kann, oder ob es sie eher abschreckt. Es ist zumindest eine weitere Möglichkeit für Spieler, die eine gelegentliche Alternative zu ihrem Lieblingsshooter suchen könnten. Wer dafür mehr Inspiration braucht, kann diese hier auf MeinMMO finden: Die 25 besten Shooter 2025 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay