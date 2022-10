Spielt am Wochenende einen der wenigen Steam-Hits 2022 kostenlos – Perfekt für Halloween

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Theoretisch ist es sogar möglich, V Rising in sehr kurzer Zeit durchzuspielen – doch das kann eine Menge Mühe kosten. Hier findet ihr ein Interview mit einem Hardcore-Spieler, der V Rising in 5 Tagen durchspielte.

Worum geht es bei V Rising? Ihr schlüpft in die Rolle eines gestürzten Vampirs, der all seine Macht verloren hat. Nun ist es eure Aufgabe, wieder zu Kräften zu kommen und euer Schloss zu errichten. Dafür benötigt ihr Blut, die wichtigste Ressource im Spiel .

Das ist V Rising auf Steam: In einem Jahr, das von zahlreichen Verschiebungen in Sachen Releases geprägt war, landete der Titel von Stunlock Studios einen echten Überraschungs-Erfolg.

Wann läuft das Free Weekend? Vom 28. Oktober bis zum 01. November 2022 wird das Vampir-Survival-Spiel kostenlos spielbar sein – also von Freitag bis Dienstag. Genug Zeit, um sich einen Eindruck von dem Spiel zu verschaffen. Ab dem 27. Oktober soll es außerdem mit GeForce Now, dem Cloud-Gaming-Dienst, spielbar sein.

Auch das Spiel V Rising will die Gelegenheit offenbar beim Schopfe greifen: Am kommenden Wochenende veranstaltet das Survival-Spiel ein „Free Weekend“ (via Steam ).

Kommenden Montag, den 31. Oktober, ist Halloween. Kein Wunder also, dass in der Welt der Videospiele gerade viele Grusel-Updates, Events oder schaurige Trailer herauskommen.

Ihr sucht ein passendes Spiel, um am Wochenende ein bisschen in Halloween-Stimmung zu kommen? Dann könnte das „Free Weekend“ bei V Rising eine Option für euch sein.

