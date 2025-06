Steam-Nutzer ist überrascht, weil der Chef von Valve ihm persönlich antwortet – Und er ist nicht der einzige

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Reddit -User EgoSenatus erklärt den Hintergrund der Nachrichten: „Es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber es gab ein seltenes Gab-Interview, in dem er zugab, dass er jede einzelne Kunden-E-Mail liest, die ihm zugeschickt wird, und sein Bestes tut, um sie zumindest in irgendeiner Form zu beantworten. Er sagte, dass er dafür etwa 4 Stunden pro Tag braucht.“

Der User Flyingsheep_ schreibt beispielsweise, dass er Gabe Newell vor ein paar Jahren um Rat fragte: „Ich habe ihm vor ein paar Jahren eine E-Mail geschickt, in der ich ihm mitteilte, dass ich in die Spielebranche einsteigen möchte und ihn um Rat fragen wollte. Er gab mir eine ganze Liste von Ressourcen und einige wirklich solide Ratschläge. Er ist der GOAT.“ (Quelle Reddit ).

Was teilen die Spieler für Geschichten? Noch viel spannender sind allerdings die Kommentare unter dem Post. Hier teilen die Leute ihre Geschichten, die sie in der Interaktion mit dem Valve-Gründer erlebt haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to