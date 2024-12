Mit einem Spiel auf Steam hab ich 1.463 Stunden verbracht – Gott helfe mir, 2025 soll es noch viel größer werden

MeinMMO-Autor Schuhmann spielt seit 20 Jahren die Spiele von Paradox Interactive, vor allem deren Strategie-Rollenspiel Crusader Kings 3 hat es ihm angetan. In den vier Jahren seit dem Release hat er auf Steam 1.463 Stunden mit dem Spiel verbracht. Jetzt kündigt Paradox Interactive an, für 2025 noch eine Schippe draufzulegen.

Das ist meine Beziehung zu Crusader Kings: Ich hab vor 20 Jahren das erste Crusader Kings gespielt und damals schon geliebt. Seit 20 Jahren folgt Crusader Kings einem einzigartigen Spielprinzip, das immer weiter verfeinert wird und heute viel besser aussieht als damals. Ich spiele es immer gleich:

Ich beginne irgendwo als kleinstmöglicher Graf, früher fing ich immer in Irland an, mittlerweile im Westen Norwegens. Als Erstes suche ich mir eine clevere und genetisch vorteilhafte Braut, um mit ihr möglichst viele Kinder zu zeugen, denn in Crusader Kings 3 geht es nicht nur darum, Land zu erobern, sondern auch darum, den Kwisatz-Haderach, den Übermenschen, zu erschaffen.

Dann erobere ich Nachbar-Landschaften und Herzogtümer, installiere meine prachtvollen Sippschaft auf diesen Posten und baue nach und nach mein Reich aus.

Während auf der einen Seite das Gebiet, über das ich herrsche, immer größer wird, wird auch der Stammbaum meiner Dynastie immer größer und es entstehen Zweige, die sich von der jeweiligen Region geprägt, entwickeln.

Das Spannende ist aber der Rollenspiel-Teil, denn immer wieder kommen neue Geschichten auf. Crusader Kings 3 ist im Kern ein Geschichten-Generator: Von einfachen Sequenzen auf der Jagd, über eine flüchtige Liebschaft, der euer Spieler-Charakter nachtrauert, oder einer Begegnung mit Kaspar Hauser, bis hin zu einer epischen Quest, unsterblich zu werden (Crusader Kings 2), reicht das Angebot an Geschichten.

Crusader Kings 3 hat bereits 16 DLCs erhalten, die das Spiel stark erweitern

Warum verbringt man mit dem Spiel so viele Stunden Das Prinzip ist zwar immer gleich, aber die drei Teile von Crusader Kings entwickeln sich mit der Zeit immer weiter, sodass Crusader Kings 3 dazu einlädt, es etwa alle 3 Monate erneut zu besuchen und wieder Stunden um Stunden im Mittelalter zu verbringen.

Wenn ein Teil erscheint, hat er erstmal nur einige Basis-Funktionen, doch mit den Jahren kommen über DLCs und Udpates immer weitere Features und regionale Besonderheiten dazu.

Bei Crusader Kings 3 hat Spiel in den nur 4 Jahren seit dem Release mittlerweile 16 DLCs erhalten, die es zum Teil erheblich verändert und erweitert haben, so kann man mittlerweile eigene Turniere abhalten, kann durchs Land reisen und seine Herzogentürmer besichtigen, an der Pest sterben, zu einer Legende werden, die Drachen getötet hat, oder sogar als landloser Abenteurer versuchen, es zu Vermögen zu bringen oder einfach als Braveheart spielen.

2025 soll das größte Jahr für Crusader Kings 3 werden

Was ist für 2025 geplant? Paradox hat jetzt angekündigt, dass 2025 das „größte Jahr bislang“ werden soll (via steam). Man hat zwar noch keine genauen Details genannt, aber angedeutet was kommen wird, aber auch was nicht kommen wird:

Für 2025 ist aber eine Überarbeitung des Kampf-Systems geplant, eine Verbesserung der KI und eine bessere Darstellung im Interface.

Für 2026 sind wohl die Handels-Republiken wie Venedig geplant, die eigene Mechaniken erfordern, weil sie nicht nach den feudalen Regeln ablaufen wie der Rest der Welt.

Was aber an tatsächlichen Gameplay-Neuerungen kommen wird, verrät Paradox noch nicht – und genau das macht mir etwas Angst.

2025 klingt so, als könnten die Mongolen kommen … oder die Azteken

Was könnte kommen? Das Wahrscheinlichste ist es, dass Inhalte und Erweiterungen kommen, die auch schon in früheren Teilen nachgereicht zu Crusader Kings dazukamen.

Die großen Features, die man aus früheren Teilen noch kennt, sind eben die Handelsrepubliken, die für 2026 versprochen sind, aber auch besondere Regeln für die Steppenvölker, vor allem die Invasion durch Reitervölker wie die Mongolen aus dem Osten. Das war die Erweiterung für Crusader Kings 2 aus 2015, die „Horse Lords“.

Möglich wäre auch eine Erweiterung, die eine „umgedrehte Kolonialisierung“ bringt, also dass die Ureinwohner von Nordamerikaner aus dem Westen über Europa herfallen. Das war die Erweiterung „Sunset Invasion“ aus dem November 2012.

Eine weitere Möglichkeit, die sich einige Spieler wünschen, ist eine „Mystische“-Erweiterung, die 2017 erschien, als spezielle Geheimgesellschaften und weitere Artefakte zu Crusader Kings 2 kamen.

Möglich wären auch Szenario-Erweiterungen wie Karl der Große (2014) oder ein Indien- oder China-DLC.

Ich rechne am ehesten mit Erweiterungen, die in Richtung „Invasion“ gehen – ob jetzt Mongolen, Hunnen, Azteken oder Inkas einfallen. Denn so eine militärische Bedrohung fehlt bei Crusader Kings 3 aktuell noch weitgehend, jedenfalls als ausgearbeitetes Szenario mit Sonderregeln. Von der Logik her, würde es passen, wenn man das Kampfsystem überarbeitet, auch Content zu bringen, der einen stärkeren Fokus auf die Kriegsführung legt.

Ich freu’ mich auf jeden Fall aus 2025 und bin gespannt, wie viele Stunden bei mir noch dazukommen werden und ob Paradox Interactive wirklich sein Versprechen einhalten kann, dass es 2025 das größte Jahr im Spiel wird: Steam: Ich begann als einsamer Wikinger – 400 Jahre später hab ich halb Europa, 12.300 Nachkommen und ein Problem