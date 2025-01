Eine Errungenschaft auf Steam haben nur 1 % der Nutzer – Ihr könnt sie euch nur heute verdienen

Für manche sind sie kleine Dopamin-Bomben, andere ignorieren sie völlig: die Achievements auf Steam. Einige davon könnt ihr euch nur heute verdienen. Welche Erfolge das sind, und wie ihr sie bekommt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was sind das für Errungenschaften? Viele Spiele auf Steam haben Achievements: Erfolge, für die Spieler bestimmte Voraussetzungen in einem Spiel erfüllen müssen. Manche Achievements erhält man, wenn man bestimmte Story-Abschnitte in einem Spiel erreicht, andere, für ganz besondere Leistungen und mindestens eines einfach fürs nett sein.

Es gibt jedoch auch Achievements, die zeitgebunden sind – und einige davon könnt ihr euch heute, am 1. Januar 2025, holen.

In welchen Spielen gibt es heute Achievements? Auf Reddit erinnerte der Nutzer lunchanddinner in einem Post vom 31. Dezember 2024 unserer Zeit daran, sich das Achievement „New Year’s Resolution“ im Benchmarking-Tool 3dMark auf Steam zu holen.

Zum Zeitpunkt des Posts hatten nur 0,8 % der Nutzer den Erfolg eingesammelt – nach aktuellem Stand (1. Januar 2025, 11:40), sind es immerhin schon 1 %. In den Kommentaren sammeln Nutzer weitere Spiele, in denen der Neujahrstag eine Rolle spielt:

Für „Elder Signs“ in Halo 3 (Master Chief Collection auf Steam) müsst ihr zwei Sigils auf der Map Valhalla finden. Eines davon erscheint am Neujahrstag, das andere jeweils am 11. November.

Für „Story Teller“ in Batman: Arkham City auf Steam müsst ihr den Calendar Man an 12 bestimmten Tagen besuchen, darunter auch am Neujahrstag. Weitere Dates habt ihr am Valentinstag, dem St. Patricks Day, dem 1. April, Mutter- sowie Vatertag, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli, St. Roch’s Day, Labor Day, Halloween, Thanksgiving sowie Weihnachten (am 25. Dezember!). Bedenkt, dass einige dieser Tage jedes Jahr auf ein anderes Datum fallen.

Year Walk ist ein Spiel auf Steam, das wie dafür gemacht ist, am 1. Januar gespielt zu werden. Passend dazu gibt es auch ein Achievement genau dafür.

Fallen euch noch weitere Achievements dieser Art ein? Lasst sie uns gerne in den Kommentaren wissen.

Gibt es einen anderen Weg? Ihr lest diesen Artikel an einem Tag, der nicht der 1. des Jahres ist, oder wollt ein Achievement freischalten, für das ihr an einem anderen bestimmten Tag zocken müsst? Kein Problem, denn es gibt einen alternativen Weg, um solche Erfolge freizuschalten.

Die meisten Spiele dieser Art lassen sich austricksen, indem ihr einfach das gewünschte Datum in den Einstellungen eures PCs angebt. Macht dafür einen Rechtsklick auf das Datum in eurer Taskleiste (standardmäßig unten rechts) und geht dort auf „Datum und Uhrzeit anpassen“.

Aber Achtung: Manche Spiele warnen davor, dass solche „Zeitreisen“ Bugs auslösen können. Wenn es ganz mies läuft, könntet ihr also euren Spielstand gefährden.

Außerdem fehlt dann natürlich das zufriedenstellende Gefühl, den Erfolg auf ehrliche Weise verdient zu haben.

Auch andere Spiele auf Steam spielen mit der Zeit. Während ihr für die meisten Errungenschaften in irgendeiner Form zocken müsst, fordert euch ein Game sogar auf, es jahrelang nicht anzurühren. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Wer in einem davon alle Achievements will, der muss 10 Jahre warten.