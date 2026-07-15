Eines der besten Spiele hätten wir fast nicht bekommen, weil der Entwickler die wichtigste Regel vergessen hat

Es klingt absurd: Einen Kracher auf Steam hätte es fast nicht gegeben. Denn der Entwickler erschuf keine Sicherheitskopie seiner Arbeit.

Wenn man über besonders erfolgreiche Indie-Games spricht, dann kommt man an Stardew Valley nicht vorbei. Seit 10 Jahren gibt es das Spiel und es zählt noch immer zu den Dauerbrennern auf Steam. Doch dass wir das Spiel überhaupt spielen können, ist ein kleines Wunder, denn der Entwickler hat während der Erschaffung einen fatalen Fehler gemacht: Er hat kein Backup angelegt.

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Woher stammt die Info? Das Magazin PC Gamer hat vor einigen Tagen ein altes Interview noch einmal rausgekramt, in dem sie ein Interview mit ConcernedApe geführt haben. Darin sind einige Aussagen, die jetzt, nach 10 Jahre anhaltendem Erfolg des Spiels, noch für die eine oder andere Anekdote sorgen.

Kein Backup, kein Plan, voller Erfolg

Wie lief die Entwicklung ab? Der Entwickler des wohl erfolgreichsten Cozy Games überhaupt auf Steam hat einen simplen Fehler gemacht: Er hatte kein Backup von seinem Spiel angelegt, an dem er bereits seit vielen Monaten arbeitete. Als der PC dann abstürzte und mehrere Komponenten wohl defekt waren, sah er die Zukunft des Spiels bereits an sich vorüberziehen. Doch er kaufte sich einen neuen Rechner und konnte die Daten retten. Dazu erklärte er noch:

Rückblickend erscheint mir das einfach verrückt, dass es alles geklappt hat. Die ganze Entwicklung lief so schlampig ab. Das war die intensivste Indie-Entwicklung, die man sich nur vorstellen kann: Überhaupt kein professioneller Ablauf, ich hab Dinge einfach während des Prozesses gelernt und dazu der schrottigste Code, den du dir vorstellen kannst. Ich bin schon fast beschämt, wenn ich anderen Leuten meinen Code zeige!

Dass man Backups von der Arbeit erstellt, ist eigentlich Gang und Gäbe. Die meisten, die mit größeren Projekten zu tun haben und am PC Arbeit verrichten, erstellen automatisch eine Kopie ihrer Arbeits-Festplatte, häufig sogar in doppelter Ausführung. Eben genau für genau den Fall, dass bei einem Defekt nicht die Arbeit von Wochen, Monaten oder gar Jahren verloren geht.

Für sein neues Projekt, Haunted Chocolatier, dürfte ConcernedApe ein bisschen professioneller an die ganze Sache rangehen. Jetzt hat er aber auch ein kleines Team, das ihn bei der Arbeit unterstützt – da wird sicher jemand auf die Idee kommen, zumindest hin und wieder mal eine Sicherungskopie zu erstellen.

Cortyn meint: Stardew Valley ist eines dieser Spiele, zu dem ich seit dem Release ungefähr einmal im Jahr zurückkehre und es für ein paar Tage intensiv spiele. Es ist wie eine kleine Kur – ein angenehmer Rückzugsort in eine entspannte Welt, welche die Magie von Harvest Moon einfängt und zugleich so viel besser ist.

Dabei ist interessant, wie sehr Stardew Valley den Markt an Cozy-Games geprägt hat. Wenn man sich heute auf Steam umschaut, sieht man Dutzende Spiele, die in die gleiche Kerbe schlagen – und die allermeisten würde es ohne Stardew Valley wohl nicht geben. Von daher: Vielen lieben Dank an die eine Festplatte, die zumindest die Daten des Spiels gerettet hat.

Da freut mich auch einfach sein Versprechen, dass er niemals für DLCs Geld nehmen würde.