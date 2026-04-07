21 Jahre nach der Order 66 zeigt Star Wars einen weiteren Jedi der überlebt hat – Er ist eine völlig neue Alien-Art

Neue Aliens in Star Wars sind immer ein Highlight. Eine aktuelle Serie, die sich um Darth Maul dreht, hat nun einen Jedi eingeführt, dessen Spezies man bislang noch nie gesehen hat.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel grundlegende Infos zu neuen Figuren aus der Serie Maul – Shadow Lord und einer neuen Spezies. Solltet ihr gar nichts darüber wissen wollen, überspringt ihr diesen Artikel lieber.

Um welche Serie geht es? Star Wars: Maul – Shadow Lord ist eine neue Animationsserie, die auf Disney+ läuft. Bislang sind zwei Folgen erschienen, wobei noch acht weitere folgen. Wöchentlich erscheinen zwei Episoden.

Die Serie spielt zeitlich gesehen ein Jahr, nachdem Palpatine die Republik in Episode 3 verraten und die Macht an sich gerissen hat.

Maul – Shadow Lord führt natürlich einige neue Figuren ein, darunter auch zwei Überlebende der Order 66. Diese Säuberungsaktion des Imperators sorgte beinahe für die komplette Auslöschung des Jedi-Ordens am Ende von Episode 3. Nur etwa 200 von ihnen gelang die Flucht, einer dank eines cleveren Plans.

Von den beiden bislang unbekannten Überlebenden ist vor allem ein Jedi namens Eeko-Dio Daki spannend. Seine Spezies hat man in Star Wars noch nie gesehen.

Ein prinzipientreuer Jedi

Wer sind die beiden Jedi? Zum einen zeigt die Serie die Twi’lek Devon Izara, deren Spezies natürlich schon von vielen anderen Charakteren wie Aayla Secura bekannt ist. Spannender ist da schon der Jedi Eeko-Dio Daki, der auf den ersten Blick an einen Dinosaurier erinnert.

Er ist mit 150 Zentimetern eher klein, seine Haut und Augen sind grün und er gehört zur Spezies der Mosyk. Diese Art feiert in Maul – Shadow Lord ihre Premiere. Bislang kam sie in noch keiner anderen Geschichte von Star Wars vor, findet nun aber Eingang in den Kanon.

Im offiziellen Making-of der Serie auf starwars.com ist davon die Rede, dass Eeko-Dio Daki anfangs sogar als „Dino-Jedi“ bezeichnet wurde, ehe er seinen richtigen Namen erhielt.

Er und Devon Izara sind vor der Order 66 geflohen und suchten auf dem Planeten Janix Schutz vor dem Schergen des Imperators. Die beiden Charaktere unterscheiden sich in ihrer Vorstellung, wie es von da an nun weitergehen soll.

Während Devon Izara um ihr Überleben kämpfen will und bereit ist, etwa zu stehlen, möchte der Dino-Jedi an seinen Prinzipien festhalten. Er beharrt darauf, dass Hilfe nahen wird, wenn man nur genügend Vertrauen beweist.

Was bedeutet die neue Spezies für Star Wars? In der Galaxis gibt es unzählige Alien-Arten und die Mosyk sind ein willkommener Neuzugang. Es wird spannend zu sehen, ob die Dino-ähnlichen Wesen in Zukunft auch in anderen Filmen und Serien prominent in Erscheinung treten.

Ähnliches ist bereits in der Vergangenheit geschehen. So war etwa die Spezies von Devon Izara, die Twi’lek, in Episode 6 auch ein Neuzugang, der in Form einer Nebenfigur stattfand. Bib Fortuna war der erste seiner Art, der in Star Wars zu sehen war. Mittlerweile gibt es zahlreiche Vertreter der Spezies und sie ist weithin bekannt.

Ob das auch mit den Mosyk so passiert, wird die Zukunft zeigen. Was haltet ihr von der neuen Spezies? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Oftmals sind es eher unbekannte Figuren, die den schlimmen Verrat von Palpatine überstanden haben: Einen Jedi kann man in Episode 1 von Star Wars nur in einer Szene sehen, doch er schaffte es, die Order 66 zu überleben