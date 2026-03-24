Eine einzige Szene aus Star Wars führte dazu, dass sich 2 Charaktere 7 Staffeln lang in Clone Wars nicht sehen konnten

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2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Eine einzige Szene aus Star Wars führte dazu, dass sich 2 Charaktere 7 Staffeln lang in Clone Wars nicht sehen konnten

In Star Wars gibt es so einige spektakuläre Duelle, doch ausgerechnet eines der spannendsten durfte es nicht geben, weil ein Detail aus dem Film Die Rache der Sith es verhinderte.

Um welche Charaktere geht es? Anakin Skywalker und General Grievous sind zwei der besten Lichtschwertkämpfer in der Galaxis. Ein Duell zwischen den Beiden wäre also ein aufsehenerregendes Ereignis.

Wer weiß, vielleicht hätte ein solches stattfinden können, wären sich die beiden Figuren im Verlauf der Serie The Clone Wars über den Weg gelaufen. Leider kam es dazu nie. Das ist alles andere als ein Zufall.

Denn eine einzige Szene aus Die Rache der Sith hat unmissverständlich klar gemacht, dass sich Anakin und Grievous vor Episode 3 noch nie begegnet sind.

Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith Trailer (deutsch)
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Knapp verpasst im Dienste der Logik

Welche Szene ist gemeint? In Episode 3 kommt es zur Rettungsaktion von Kanzler Palpatine. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker betreten das Flaggschiff von General Grievous und treten dem Schurken entgegen.

Dabei sprechen beide Charaktere jeweils einen folgenschweren Satz. Grievous merkt an, dass er angesichts Anakins Ruf einen älteren Jedi erwartet hätte. Anakin hingegen kontert mit der Aussage, dass er sich Grievous größer vorgestellt hat.

Beide Dialogzeilen machen klar: Die beiden Charaktere treffen sich gerade zum ersten Mal. Das allein schließt eine Konfrontation während der Ereignisse von The Clone Wars – einer Serie, die vor Episode 3 spielt – aus.

Dave Filoni, der kreative Kopf hinter The Clone Wars, musste gemeinsam mit seinem Team darauf verzichten, Anakin und Grievous innerhalb der sieben Staffeln zusammenzuführen. Die Logik innerhalb der Reihe durfte nicht zerstört werden.

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Kamen sich die beiden nahe? Das ein oder andere Mal wäre es fast so weit gewesen und die zwei Figuren hätten sich die Hand – oder das Lichtschwert – reichen können. In einem Fall war es besonders knapp.

Denn in Staffel 4 kommen sich Anakin und Grievous gefährlich nahe. Auf dem Planeten Naboo werden beide Kämpfer gefangengenommen. Während eines Gefangenenaustausches ist Anakin bewusstlos und nimmt Grievous deshalb nicht wahr. Dieser ist gefesselt und schaut wohl nicht richtig hin. Einen Ausschnitt der Szene seht ihr auf YouTube.

Ob das als Erklärung für seine Überraschung in Episode 3 genügt, sei dahingestellt. Es war für Dave Filoni und sein Team sicherlich nicht einfach, alle Aspekte des Kanons fehlerfrei zu berücksichtigen. Star Wars ist ein Franchise voller kleiner Details, die wie in diesem Fall ein sicherlich aufregendes Duell innerhalb von The Clone Wars leider verwehrt haben. Passend dazu: Nach 42 Jahren streiten die Fans von Star Wars noch immer über einen Logikfehler, der vielleicht gar keiner ist

Quelle(n): vidaextra.com, Titelbild: Star Wars auf YouTube
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