Die 5 stärksten Macht-Nutzer aus Star Wars im Power-Ranking

In Star Wars dreht sich alles um die Macht. Viele Wesen in der Galaxis können diese mysteriöse Kraft verwenden. Für unser Ranking schauen wir uns die 5 unserer Meinung nach stärksten Macht-Nutzer aus den Filmen an.

Wie wurde das Ranking erstellt? Wer an Star Wars denkt, dem fallen vielleicht als Erstes die Lichtschwerter ein, ziemlich schnell danach dürfte aber die Macht folgen. Diese unsichtbare Energie, die alle Dinge in der Galaxis verbindet und allgegenwärtig ist, taucht ziemlich prominent in den Geschichten aus Star Wars auf.

Für diese Liste haben wir uns Charaktere angeschaut, die diese Energie auf höchst effektive Art nutzen und sich dabei als besonders talentiert erweisen. Wir konzentrieren uns dabei auf den Kanon von Star Wars und lassen göttliche oder gottähnliche Wesen aus.

Wie immer gilt: Das Ranking basiert auf der subjektiven Meinung des Autors und Feinheiten haben über die Platzierungen entschieden. Solltet ihr einen geliebten Charakter auf der Liste vermissen, könnt ihr ihn uns gerne am Ende in die Kommentare schreiben.

Und nun Konzentration, die Macht ruft nach euch!

Platz 5: Snoke

Snoke ist ein spezieller Fall und hat es nur knapp ins Ranking geschafft. Es handelt sich strenggenommen um ein genetisches Konstrukt, das von Palpatine höchstselbst kreiert wurde. Deshalb teilt er sich einige Eigenschaften mit dem Imperator, unter anderem seine ausgeprägten Fähigkeiten mit der Macht.

Damit kann er in den Geist anderer eindringen, wie er es bei Rey eindrucksvoll beweist, und das auch über sehr weite Distanzen. Klassische Skills wie die Macht-Blitze beherrscht er im Schlaf und dank seiner Stärke kann er auch mehrere Widersacher gleichzeitig in Schach halten – auch solche, die selbst die Macht anwenden.

Was Snoke an Talent und Stärke in Sachen Macht vorweisen kann, wird höchstens durch seine Funktion als Marionette von Palpatine geschmälert. Einerseits kann er nie zu seinem vollen Potential kommen, da er stets in Schach gehalten wird, andererseits fehlt ihm die Eigenständigkeit, die die anderen Charaktere auf dieser Liste haben.