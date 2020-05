Ab dem 4. Mai könnt ihr auf dem Streamingdienst Disney+ Star Wars Episode 9 und somit die ganze Skywalker-Saga schauen. Holt euch jetzt das Probeabo.

Solltet ihr bisher noch auf den Streamingdienst von Disney verzichtet haben, könnte sich das kostenloste Probeabo ab dem 4. Mai besonders lohnen. Denn pünktlich zum Star Wars Day 2020 gibt es Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers bei Disney+ zu sehen.

Damit stehen ab Montag alle Filme der Skywalker-Saga und alle Star Wars-Filme auf Disney Plus zum Abruf bereit. Wer all das kostenlos schauen will, kann nun den Streaminganbieter für sieben Tage gratis testen.

So nutzt ihr Disney+ 7 Tage kostenlos:

Registrierungsseite von Disney+ besuchen Ein Abonnement auswählen (Monats- oder Jahresabo) Eine Zahlungsmethode auswählen Disney+ Abo kündigen, wenn keine Kosten entstehen sollen Profit 7 Tage kostenlos Disney+ schauen

Kündigt ihr also vor Ablauf der Probezeit das Abo gibt es auch keine Folgekosten für euch und ihr habt den Streamingdienst eine Woche kostenlos.

Disney+ Angebot: Diese Filme und Serien gibt es zum Deutschland-Start

Aktuelle Inhalte bei Disney+

Marvel, Disney und Dokus: Bei Disney Plus könnt ihr euch auch Marvel-Filme wie The Avengers anschauen. Des Weiteren erwarten euch etliche Disney-Klassiker wie Das Dschungelbuch, Der König der Löwen und Arielle. Nicht zu vergessen, dass Serien wie DuckTales, Gargoyles und Chip & Chap auf euch warten.

Darüber hinaus gibt es Disney Originals wie diese:

The Mandalorian Staffel 1

Star Wars: The Clone Wars Staffel 7

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Susi und Strolch – Live Action Fassung

The World According to Jeff Goldblum

Disney+ empfangen: Den Streamingdienst könnt ihr per App an einem Smart-Gerät, auf eurer Konsole und natürlich per Browser am PC schauen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.