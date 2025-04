Star Citizen verzichtet auf die große Show, bei der sie Geld sammeln, konzentriert sich auf Release

2025 wird es bei Star Citizen keine CitizenCon in der Form geben, wie Fans sie gewohnt sind, sondern ein digitales Event am 11. Oktober. Die Entwickler sagen, man wolle sich auf die Arbeit an Squadron 42 konzentrieren, das 2026 endlich seinen Release haben soll.

Das sagt CIG: In einem Forenpost am 4. April sagt ein Mitarbeiter von CIG (via rsi):

2025 findet keine traditionelle CitizenCon statt, sondern eine eintägige „CitizenCon Direct“, ein spezieller Showcase, der Spieler etwas zeigt, auf das sie sich freuen können.

Man wirbt für das Event mit „Enthüllungen, aufregenden Überraschungen“ und deutet „Bar Citizen“-Events an, Watch-Parties für Fans.

Als Begründung für die Umstellung sagt CIG, man wolle das Momentum der Entwicklung beibehalten und sich darauf konzentrieren, bedeutsame Updates und Verbesserungen zu liefern.

Spieler von Star Citizen reagieren verhalten auf Ankündigung

So wird das diskutiert: Unter dem Forenpost direkt sind einige Leute, die zynisch auf die Ankündigung reagieren, weil sie sich ohnehin einen reinen Fokus auf einen baldigen Release wünschen. Es heißt dann:

„Sagt doch bitte alle CitizenCons ab, bis 1.0 erscheint“

„Hoffentlich ist jetzt wenigstens die Ausrede weg, dass sie nicht am Spiel arbeiten können, weil alle an der CitizenCon arbeiten“

Einige sagen auch: Noch besser sei es, so ein Event in Star Citizen selbst abzuhalten und das Spiel bis dahin so stabil zu bekommen, dass die Server es aushalten. Das sei jetzt letztlich, das “ultimative Ziel” – aber den Leuten wird entgegengehalten, Star Citizen könne so viele Spieler im Moment nicht annähernd stemmen.

Es gibt aber auch Leute, die sagen: Die Umstellung auf ein digitales Event werde nichts ändern. Die Entwickler werden trotzdem die Arbeit am Spiel vernachlässigen und dann eben an der DigitalCon arbeiten.

Entscheidung für „saubere Show“

Darum ist das wichtig: Die „CitizenCon“ ist das Event bei Star Citizen, das am meisten Geld für das Crowdfunding einspielt. Hier werden neue Schiffe gezeigt, die Unterstützer dann für zum Teil sehr hohe Geldsummen kaufen:

Es ist für die Entwicklung ein wichtiger Faktor, um das riesige Projekt finanziell über Wasser zu halten.

Gleichzeitig zieht es Ressourcen von der Entwicklung ab, die sich dadurch weiter verzögert.

Bei solchen „Live“-Events geht häufig etwas schief. 2024 crashte bei der Präsentation der PC. Das wirft gerade bei einer Technik-fokussierten Firma ein schlechtes Licht auf so ein Projekt.

Wenn man so ein Event digital veranstaltet, kann man die Präsentation garantiert sauber gestalten und planvoller agieren.

Das muss jetzt aber nicht unbedingt heißen, dass die Entwickler weniger Zeit mit dem „digitalen Event“ verbringen, wenn das lange vorbereitet wird, als mit einem Live-Event. Die Aussage „Wir konzentrieren uns auf den Release“ ist in jedem Fall die Begründung, von der Star Citizen weiß, dass die Fans und Unterstützer es hören möchten.

Sicher haben sich die Entwickler die Entscheidung für ein digitales Event gut überlegt. Es ist die Entscheidung für einen „geordneten, planvollen Ablauf“, in dem Star Citizen im besten Licht dasteht. Ob das wirklich weniger Ressourcen von der Entwicklung abzieht, ist nicht klar. Star Citizen zeigt Gameplay auf großer Bühne, doch mittendrin stürzt die Demo ab und das Publikum applaudiert