Entwickler verschenken neue Version von Stalker auf Steam, Spieler schimpfen: Sieht schlimmer aus, als das Original

Die Entwickler von Stalker haben eine neue Version ihrer drei Ursprungsspiele auf Steam veröffentlicht, doch der technische Zustand der Enhanced-Editionen sorgt für Ärger mit den Fans.

Was wurde verschenkt? Die Entwickler von Stalker haben neue „Enhanced“-Editionen ihrer Klassiker veröffentlicht. Die überarbeiteten Versionen von „Shadow of Chernobyl“, „Clear Sky“ und „Call of Pripyat“ versprechen verbesserte Grafik sowie neue Features und werden von den Entwicklern auf Steam als „Muss für eine neue Generation“ angepriesen.

Alle Besitzer der ursprünglichen Spiele erhielten die neuen Fassungen kostenlos in ihrer Steam-Bibliothek. Viele Fans ließen sich das nicht zweimal sagen und warfen direkt einen Blick auf die überarbeiteten Titel. Doch die Fans merkten schnell, dass die verbesserte Edition nicht nur Verbesserungen gebracht hat.

Hier könnt ihr den Trailer zur verbesserten Edition sehen:

Neue Editionen bringen neue Probleme

Wie kommen die neuen Editionen an? Die neuen Editionen der gefeierten Spielreihe kamen bei den Fans nicht gut an. Auf Steam stehen alle drei neuen Versionen gerade bei einer Wertung von „Ausgeglichen“. In den Bewertungen der Fans finden sich auch direkt die Gründe, warum Stalker gerade nicht mit der neuen Version punkten kann.

Nutzer Matty schreibt auf Steam: „Ich weiß nicht, wie dieses Spiel zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Es gibt kein DLAA/DLSS […] das Spiel sieht schlechter aus als die ursprüngliche PC-Portierung. Das Bild ist so verrauscht und verschwommen, dass es schwer zu ertragen ist […]. Es gibt hier und da einen Input Lag, der wirklich ärgerlich ist […]. Ich habe mich auf diese Veröffentlichung gefreut und war bereit, alle Erfolge zu bekommen. Meine Enttäuschung ist unermesslich und mein Tag ist ruiniert.“

Auch Fan Grimtasy ist sauer und schreibt auf Steam: „Empörend unscharfe Grafik selbst bei nativem 4k. Die Tastenkombinationen sind im Vergleich zum Originalspiel völlig daneben. Derzeit erkennt das Spiel nicht einmal die seitlichen Maustasten. Nachlässig und stümperhaft zusammengebaut.“

Finden alle die neue Edition schlecht? Nein, es gibt durchaus auch gutes Feedback für die verbesserte Version. Nutzer FlauschiGER schreibt auf Steam: „Im Jahr 2025 bekomme ich gratis und aus heiterem Himmel einen Ausflug in DAS Spiel meiner späten Jugend geschenkt, mit ein paar Verbesserungen und vor allem deutlich mehr Kompatibilität auf modernen Systemen. Wenn man bedenkt, was es teilweise für ein Krampf sein kann, das Original auf Win11 zum Laufen zu bringen…

Ich kann bisher nichts Schlechtes berichten bezüglich der Grafik, welche viele hier kritisieren. Nach dem ersten kurzen Anspielen und Leerräumen des ‚Parkplatzes‘ wie in guten alten Zeiten, ist es für mich bislang wirklich ein Upgrade zum Original.“

Es ist denkbar, dass die Entwickler die aktuellen technischen Probleme der Spiele mit kommenden Patches beheben und die Fans sich dann über eine wirklich verbesserte Version freuen können. Ähnlich lief auch schon der Release zu Stalker 2 ab: S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint in miesem Zustand – Doch 100.000 Spielern auf Steam ist das offenbar egal