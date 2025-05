Nächste Woche erscheinen 3 Remaster zu S.T.A.L.K.E.R. – und es ist gut möglich, dass ihr sie kostenlos in eurer Bibliothek findet

Im Mai bekommen gleich drei Teile der berühmten S.T.A.L.K.E.R.-Reihe eine optisch aufgepeppte Remaster-Version. Alteingesessene Fans dürften sich darüber wohl besonders freuen.

Welche Spiele bekommen ein Remaster? Entwickler GSC Game World hat gleich vier neue Trailer am Stück hochgeladen, und zwar einen pro Spiel und einen für die neue S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition.

Darin enthalten sind:

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl – Enhanced Edition

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – Enhanced Edition

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat – Enhanced Edition

Die drei Remasters und die neue Kollektion erscheinen bereits am 20. Mai 2025, also in knapp einer Woche.

Hier seht ihr den Trailer zur neuen Legends of the Zone Trilogy:

Optische Verbesserungen für PC und Konsolen

Wie bekommt man die Remaster kostenlos? Ihr bekommt die Remaster-Versionen der drei Spiele kostenlos, wenn ihr die Spiele bereits besitzt – was bei Fans vermutlich ohnehin der Fall ist. Habt ihr beispielsweise „Shadow of Chornobyl“ schon in eurer Bibliothek, dann bekommt ihr dessen Enhanced Edition als kostenloses Update.

Was steckt in den Updates? Neben Grafik-Verbesserungen gibt es auch Controller-Support für den PC. Zusätzlich wird der Steam Workshop integriert, was das Teilen und Herunterladen von Mods vereinfacht. Wer auf dem Steam Deck spielt, darf zudem erwarten, dass die Spiele dort ohne große Probleme laufen.

Bei der Grafik erwarten euch unter anderem:

verbessertes Licht und Reflexionen

Neue Texturen und Modelle für NPCs, Waffen und Umgebungsobjekte

bessere Darstellung von Wasser und Nässe sowie eine erneuerte Skybox

Zwischensequenzen in 4K und ein verbessertes Field-of-View bei Waffen

Auf dem PC bekommt ihr die Spiele auf Steam, im Epic Games Store und auf GOG. Auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X|S werden die Remaster ebenfalls erhältlich sein. Dort erwarten euch mehrere Qualitätsmodi – je nachdem, ob ihr lieber die bestmögliche Grafik oder mehr FPS bevorzugt.

Im November 2024 erschien die langersehnte Fortsetzung S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in einem dürftigen technischen Zustand. Warum dies so sein musste, erfahrt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO: Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2 erklärt, warum der Survival-Shooter so kaputt erscheinen musste