Kostenloser Shooter auf Steam will sein wie S.T.A.L.K.E.R. – Sieht aus wie Minecraft, bietet Open World und PvP

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Wie kommt Stalcraft an? Wie die gezeigten Rezensionen vermuten lassen, kommt das Spiel ganz gut an. Einer der genannten Kritikpunkte ist jedoch, dass Spieler sehr viel laufen müssen, besonders wenn sie häufig sterben. Trotzdem sind die knapp 2.300 Steam-Reviews „größtenteils positiv“.

Was sagen die Spieler? In den Rezensionen auf Steam äußern sich viele Spieler positiv zu dem Titel.

Was bietet das Gameplay von Stalcraft? In der Sperrzone von Tschernobyl kämpft ihr in PvE- und PvP-Auseinandersetzungen gegen Mutanten und andere Spieler. Außerdem sucht ihr in der Open World nach Artefakten und führt Fraktionskriege.

Stalcraft ist ein kostenloser Shooter auf Steam, der gerne ein S.T.A.L.K.E.R. mit Multiplayer sei und aussieht wie Minecraft. Was alles in dem Titel steckt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

