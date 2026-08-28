Ein Spieler will seine SSD durch eine größere HDD ersetzen, da er sich keine größere SSD leisten könne. Trotz der hohen Preise ist das keine gute Idee. Denn er müsste auf viele Vorteile einer SSD verzichten.

SSDs und Arbeitsspeicher sind derzeit unfassbar teuer und sollen im Preis noch weiter steigen. Eine Besserung ist derzeit nicht in Sicht.

Wegen der hohen Preise hat ein Spieler jetzt überlegt, anstatt einer neuen SSD eine HDD zu kaufen und seine kleine SSD durch eine größere HDD zu tauschen. Denn Festplatten sind im Vergleich im Preis nicht ganz so stark gestiegen wie SSDs.

Auf Reddit fragt er, ob der Wechsel von einer kleinen SSD auf eine größere Festplatte sinnvoll sei. Die Community rät dem Spieler von diesen Überlegungen dringend ab. Denn wenn er seine bisher verbaute SSD durch eine HDD ersetzen würde, würden die Nachteile deutlich überwiegen. So erklärt jemand:

Vor langer Zeit, als SSDs gerade erst ihren Weg in die breite Masse fanden, war der Umstieg auf eine SSD die mit Abstand beste Möglichkeit, die Leistung eines PCs zu steigern.

Und diese Tatsache habe sich bis heute nicht geändert.

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Warum eine SSD für Spiele (fast) immer die bessere Wahl ist

Eine SSD ist für einen modernen Gaming-PC fast immer die bessere Wahl, da sie Spiele und das Betriebssystem extrem schnell lädt und Ruckler beim Nachladen von Texturen verhindert. Nur zum Vergleich:

Je nach SSD-Modell kann diese Daten mit 500 (SATA) bis über 7000 MB/s (NVMe) übertragen. Eine HDD schafft oft nur 80 bis 160 MB/s. Ebenfalls nicht zu unterschätzen: SSDs sind aufgrund ihrer Bauweise deutlich stoßresistenter, da sich hier keine Magnetscheibe und kein Lesekopf bewegen muss.

Hinzu kommt die Tatsache, dass viele moderne Spiele mittlerweile eine SSD voraussetzen. Viele Spiele starten auch auf einer HDD, ihr spürt dann aber Nachteile in Form von langen Ladezeiten oder anderen Problemen, wenn Daten nicht schnell genug geladen oder kopiert werden können.

Festplatten kosten pro Gigabyte in der Regel weniger. Zum Vergleich: Für 1 TB HDD zahlt ihr derzeit etwa 60 Euro, für eine SSD mit 1 TB eher 110 Euro (via Geizhals.de).

Festplatten eignen sich heute vor allem noch für Datenarchive oder Sicherheitskopien. Die Community rät ebenfalls dazu, eine HDD, wenn überhaupt, nur dann zu kaufen, um dort alte Daten wie Filme oder Bilder auszulagern, um auf diese Weise wieder Platz auf der bereits verbauten SSD freizumachen.

Die hohen Preise haben mittlerweile aber auch Festplatten erreicht und lassen auch hier die Preise steigen. Ein Nutzer ist jetzt in die USA geflogen, um dort HDDs zu kaufen. Er erklärt, das sei günstiger gewesen, als direkt bei sich zu Hause zu bestellen: Festplatten sind so teuer, dass jemand in die USA geflogen ist, um dort HDDs zu kaufen, und trotz Reisekosten Geld gespart hat