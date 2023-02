Surreales Action-Game auf Steam ist bizarrer als Elden Ring – „Das sieht so einzigartig aus, ich bin sehr gespannt!“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Wann erscheint Clash: Artifacts of Chaos? Das Game sollte ursprünglich am 09. Februar 2023 auf Steam erscheinen. Jedoch wollten die Entwickler aufgrund des Community-Feedbacks einige Aspekte noch überarbeiten und verschoben daher den Release um einige Wochen. Der neue Veröffentlichungstermin ist nun der 09. März 2023.

Was sagt die Community bisher? Auf YouTube äußern sich viele Spieler in den Kommentaren unter dem Story-Trailer positiv über das kommende Game. Vor allem die bunte Welt und die seltsamen Kreaturen wecken das Interesse. Aber auch der comichafte Stil des Spiels komm gut an:

Bevor ihr euch in die Schlägerei stürzt, könnt ihr eure Gegner zum Würfelspiel herausfordern. Der Gewinner hat dann die Möglichkeit, die Regeln des Kampfes zu seinem eigenen Vorteil festzulegen. So kann es passieren, dass der andere Monster als Verbündete beschwört oder es Bewegungseinschränkungen gibt.

Ihr könnt vom Schulterblick auch in die Egoperspektive wechseln, um besondere Techniken auszuführen. Zudem lernt ihr auf eurer Reise neue Künste kennen und könnt immer wieder zwischen den verschiedenen Fähigkeiten wechseln, um euch an eure Gegner anzupassen.

Wie sieht das Gameplay in Clash: Artifacts of Chaos aus? Als Meister der Kampfkunst dreht sich ein großer Teil des Gameplays darum, wie ihr eure Gegner erledigt. Eure stärkste Waffe dabei: eure Fäuste.

Im Game schlüpft ihr in die Rolle von Pseudo, einem wahren Kampfkunst-Meister. Dieser lebt als Einsiedler in einer bizarren Welt namens Zenozoik. Ihr begegnet dem „Jungen“ einer kleinen rabenähnlichen Kreatur mit besonderen Fähigkeiten. Ihn müsst ihr vor dem Wesen Gemini, der Herrin der Artefakte, beschützen.

„ Clash: Artifacts of Chaos “ ist ein kommendes Action-Game auf Steam , bei dem ihr als Kämpfer eine kleine Kreatur beschützt. Ihr befindet euch dabei in einer surrealen Welt voller einzigartiger Wesen. Im März 2023 ist der Release des Spiels.

