Eins der besten Koop-Games für Zwei ist jetzt auf Steam um 80 % reduziert – Kostet aktuell 6 €

In „A Way Out“ brecht ihr zu zweit aus dem Gefängnis aus. Es gilt als eines der besten Koop-Spiele auf Steam und hat 86 % positive Wertungen. Gerade ist das Game um 80 % reduziert, sodass ihr es aktuell für 6 € bekommt.

In A Way Out spielt ihr zwei Brüder, die im Gefängnis festsitzen und nun eine riskante Flucht planen. Das Spiel ist ein Action-Game in der Third-Person-Perspektive, das ihr im Koop mit einer weiteren Person zockt. Dabei legt A Way Out einen großen Wert auf die Erzählung einer spannenden Geschichte, voller Emotionen.

Das Spiel ist auf dem Steam Deck spielbar, erfordert jedoch etwas Extra-Aufwand bei der Interaktion oder Konfiguration.

Hier seht ihr einen Gameplay-Trailer zu A Way Out:

Arbeitet zusammen, um erfolgreich zu entkommen

Wie sieht das Gameplay in A Way Out aus? A Way Out legt den Fokus stark auf die Story und erzählt in vielen Cutscenes die Geschichte zweier Brüder. Es wird von einigen Spielern in den Reviews auch als eine Art interaktiver Film umschrieben, der sie emotional packt.

Immer wieder gibt es Quick-Time-Events, bei denen ihr schnell reagieren und etwa gegen andere Insassen kämpfen müsst.

Mit fortschreitendem Spielverlauf gibt es immer mehr unterschiedliche Szenarien und Gameplay-Aspekte zu entdecken: Schleicht euch in guter Stealth-Manier an Wärtern vorbei oder überlegt euch geeignete Strategien, wie ihr einen Gegenstand am besten an den wachsamen Augen eurer Aufpasser vorbeischmuggelt.

Hier seht ihr ein paar Screenshots aus A Way Out

Das Spiel liefert euch zudem eine spektakuläre Verfolgungsjagd, bei der ein Spieler fährt, während der andere auf die Verfolger schießt.

Entscheidet euch immer wieder aufs neue, wie ihr am besten vorgeht, um eure Flucht erfolgreich durchzuziehen. Denn: Eure Entscheidungen haben Konsequenzen auf den weiteren Spielverlauf.

Koop wird im Game großgeschrieben: Allein zocken könnt ihr A Way Out nicht. So spielt ihr etwa auch im Split-Screen und könnt immer sehen, was der andere gerade so treibt.

Das Game unterstützt auch die „Remote Play Together“-Funktion auf Steam. Es braucht also nur einer von euch das Spiel kaufen und kann es dann mit dem anderen teilen.

Wenn ihr noch nicht sicher seid, ob A Way Out das Richtige für euch ist, findet ihr hier noch einen ausführlichen Meinungsartikel von MeinMMO-Redakteur Max Handwerk zum Koop-Spiel.

Wie bewerten Spieler A Way Out? Das Game schneidet auf Steam sehr gut ab. Von den insgesamt 26.415 Reviews fallen 86 % positiv aus (Stand: 31.01.2023, via Steam).

Die Spieler loben in den Reviews das Spiel vor allem für seine emotionale, packende Geschichte. Besonders das Ende hat bei vielen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zudem wird der Koop von den Usern als sehr spaßig empfunden:

[ΠΞΟ]Dragonary: „Tolles Koop-Game, welches am Ende zum Nachdenken anregt, und etwas emotional wird. Aus meiner Sicht absolut empfehlenswert! Lediglich die Spielzeit ist leider etwas kurz geraten“.

ÐΞŁΞТΞÐ: „Das emotionalste Spiel meiner Meinung nach. Geniale Story. Super Grafik. Gameplay ohne Makel. Einfach nur genial, ein must have“.

EineWieAlaska: „Eines der fantastischsten Koop-Spiele, die ich bisher gespielt habe. Es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Wichtig zu wissen, dieses Spiel funktioniert nur im Multiplayer. Man sollte sich also vorher einen Freund suchen, mit dem man einige Stunden in diesem Spiel verbringen mag. Hierbei muss aber nur einer der beiden Spieler das Spiel besitzen.

Die Geschichte ist mitreißend, interessant gestaltet und überraschend, sodass man eigentlich immer wissen will, wie es weiter geht“.

Wie viel kostet A Way Out? Auf Steam bekommt ihr das Game aktuell mit einem Rabatt von 80 %. Ihr zahlt damit statt 29,99 € nur 5,99 €.

Auch das Hazelight Bundle, das neben A Way Out das ebenfalls sehr beliebte Koop-Game „It Takes Two“ enthält, gibt es reduziert. Mit einem Rabatt von 73 % kostet es statt 69,99 € aktuell 18,70 € (Stand: 31.01.2023).

Wenn ihr immer auf der Suche nach guten Koop-Spielen seid, findet ihr hier noch eine Liste mit den coolsten Couch-Games.