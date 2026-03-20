Spielleiter zu Dungeons & Dragons erkennen Problemspieler überraschend schnell: „Würd ich niemals an meinem Tisch spielen lassen”

Eine Spielleiterin zu Dungeons & Dragons berichtet der Community, wie sie anhand einer Unterhaltung feststellen konnte, dass sie einen Kollegen definitiv nicht zu ihren Tabletop-Sessions einladen wird. Die Community kennt ähnliche Szenarien, woran deutlich wird, was einen Problemspieler wirklich ausmacht.

Wieso entschied sich die Spielleiterin, ihren Kollegen nicht einzuladen? Die Spielleiterin Lunetheart berichtete der Community auf Reddit von einer Unterhaltung mit einem Arbeitskollegen, als das Thema Dungeons & Dragons aufkam.

„Das klingt vielleicht gemein, aber hear me out”, startet sie, bevor sie erklärt, warum sie das Thema schnell bereute. Sie habe sich mit ihm über das Spiel unterhalten, bevor ihr Kollege äußerte, dass er auch Interesse daran habe.

Auf Nachfrage von Lune schwärmte dieser davon, dass er einen christlichen heiligen Charakter spielen würde, was sie zunächst für eine potenzielle Möglichkeit hielt. Allerdings rutschte seine Charakterbeschreibung in eine Richtung, die sie dieses Angebot bereuen ließ.

Er erklärte, wie sein Charakter anderen Spielern in Tavernen etwa das Trinken verbieten würde, „weil das gute Christen nicht tun”, und dass er von allen erwarten würde, sich an die Gebote seines Gottes zu halten.

Während Lune offen für religiöse Charaktere sei, hätte sein Heiliger keine andere Persönlichkeit, als anderen Spielern mit dieser Begründung, Dinge zu verbieten. Der Kollege hätte sich so in Rage geredet, dass auch Lunes erste Vermutung eines Scherzes schnell eines Besseren belehrt wurde und sie sich schließlich dazu entschied, das Thema nicht erneut aufzubringen.

Die Spielleiterin fragte daraufhin die Community, ob es weitere Personen gibt, die nach der ersten Unterhaltung über Dungeons & Dragons direkt wussten: „Oh, dich würd ich niemals an meinem Tisch spielen lassen.“ Und da gibt es einige.

Viele Spielleiter erledigen ihre „Session Zero“ bereits im Kopf

Wie reagiert die Community auf die Geschichte der Spielleiterin? Anhand der über 3.600 Upvotes und über 1.000 Kommentare scheint die Spielleiterin mit dieser Erkenntnis nicht allein zu sein. Eine Menge Leute aus der Community kennen das Gefühl, von dem sie spricht, was dazu führte, dass sie sich nach der ersten Unterhaltung mit potenziellen Mitspielern von der Idee verabschieden wollten.

Die größten „Red Flags“ aus der Reddit-Community entspringen zwar unterschiedlichen Situationen, denen man aber ähnliche Archetypen von Problemspielern zuordnen kann:

Chaos-Fetischisten: „Er erzählte mir ausführlich, wie er bei jeder Session alles in seiner Macht Stehende tun würde, um die Kampagne komplett entgleisen zu lassen. Ich sagte: ‚Haha, jaaa …‘ und lud ihn nicht ein.” (NightOnTheSun)

Murder-Hobos: „Ich habe nach einigen seiner Charaktere gefragt und erfahren, dass er ausschließlich ‚chaotische Murder-Hobo-Goblins‘ spielt, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Plänen des restlichen Teams entgegenzuwirken. (cursearealsword02)

Eine „Spieler vs. Spielleiter”-Mentalität: „Ich kannte jemanden, der der Meinung war, es sei die Aufgabe der Spieler, jede Geschichte, die der Spielleiter entworfen hatte, zu sabotieren. Er versuchte, wichtige NPCs zu töten, wichtige Gegenstände zu zerstören oder die Gruppe einfach von einem vorgegebenen Abenteuer abzubringen. Die Frustration des Spielleiters und die Mühen, die dieser auf sich nehmen musste, waren für ihn der Spaß.” (Shiroiken)

Romantik-Simulator-Fans: „Es stellte sich heraus, dass sie eine Romanze mit Astarion aus BG3 haben wollte, allerdings lieber als Tabletop-Spiel statt als Videospiel, weil es dort ‚mehr Dialogoptionen‘ gäbe. Sie verlor sofort das Interesse, als ich sagte, dass ich am Spieltisch nichts mache, was über jugendfreie Romantik hinausgeht.” (keelekingfisher)

Absolute Rollenspiel-Verneiner: „Ein Kollege hat erzählt, dass er Lust hätte, mitzuspielen, fügte aber sofort hinzu: ‚Ja, aber ich mache keine lustigen Stimmen oder so einen Quatsch, und wenn das jemand anderes macht, Mann, das ist doch blöd, damit kann ich nicht umgehen.‘“ (UnerringCheez-it)

Was für Erkenntnisse können Spieler und Spielleiter aus diesen Erfahrungen ziehen? Anhand der vielen Geschichten, die Spieler und Spielleiter bereits erlebt haben, konnten einige Veteranen wichtige Lektionen erlernen. Der Spieler arm1niu5 hebt hervor, dass das Beispiel von Lune und den vielen anderen Erfahrungen grandiose Beispiele dafür sind, wieso eine Session Zero so wichtig sei.

Session Zero: „Session Zero“ ist ein Begriff in Dungeons & Dragons, der eine Session bezeichnet, die bereits vor der ersten eigentlichen Spielsession stattfindet. Hier werden Charaktere und Charakterbögen besprochen, die Erwartungen der Spieler und des DMs sowie weitere kleine und große Details, die die Kampagne ausmachen werden. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: „Session Zero“ ist ein Begriff in Dungeons & Dragons, der eine Session bezeichnet, die bereits vor der ersten eigentlichen Spielsession stattfindet. Hier werden Charaktere und Charakterbögen besprochen, die Erwartungen der Spieler und des DMs sowie weitere kleine und große Details, die die Kampagne ausmachen werden. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Es gibt in Dungeons & Dragons ein Treffen vor der ersten Runde, und damit könnt ihr euch viel Frust ersparen

Generell kann die Community auf Reddit die Entscheidung der Spielleiterin nachvollziehen, den Kollegen nicht einzuladen, will ihn aber auch für seine Transparenz loben. Genauso wie die Unterhaltung sollte eine Session Zero auch ablaufen, und hätte der Kollege seine Vorstellung nicht genau kommuniziert, wäre es spätestens am Tisch für alle Beteiligten keine schöne Erfahrung geworden.

Ein Spieler schafft es, die Erwartungen an Dungeons & Dragons und wie sie missverstanden werden, perfekt auf den Punkt zu bringen. Denn laut WWalker17 ist das oft kommunizierte Verkaufsargument von D&D „Du kannst alles tun, was du dir vorstellen kannst“ irreführend und wird oft verwechselt mit „Ich werde all die verrückten Dinge tun, die ich im echten Leben nicht tun kann, weil diese Person gesagt hat, dass das in D&D erlaubt ist“.

21stCenturyGW erklärt dementsprechend: „Alle scheinen immer den zweiten Satz zu übersehen: Du kannst alles tun, was du dir vorstellen kannst. Die Welt wird dann entsprechend darauf reagieren.”

Leider gibt es viele Möglichkeiten, wie man (versehentlich) zu einem Problemspieler in Dungeons & Dragons werden kann. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro bedient eigentlich alle Voraussetzungen, um mit ihrer düsteren Klischee-Hexenmeisterin ihre Freunde zu vergraulen, doch achtet bewusst darauf, nicht nervig zu werden: Ich bin die düstere Klischee-Hexenmeisterin in unserer D&D-Gruppe, schaffe es aber damit nicht allen auf die Nerven zu gehen