Nutzerin verliebt sich in ein neues Spiel auf Steam, dann wird es für immer abgeschaltet

Das Vampir-Battle-Royale Vampire: The Masquerade – Bloodhunt ist offiziell tot. Auf Steam verabschieden sich Fans von dem Shooter.

Um welches Spiel geht es? Vampire: The Masquerade – Bloodhunt war ein Battle Royale im Universum von World of Darkness. Spieler konnten den Konflikt zwischen unterschiedlichen Vampir-Fraktionen im atmosphärischen Prag austragen, und dabei nicht nur Schusswaffen, sondern auch übernatürliche Fähigkeiten einsetzen.

Die eigenwillige Mischung hatte zwar durchaus ihre Fans, konnte sich aber nie so richtig behaupten. Daher wurde 2023, nur ein Jahr nach Release, der Content-Nachschub eingestellt. Im Oktober 2025 gaben die Entwickler Sharkmob bekannt, dass das Spiel nun vollständig eingestellt wird.

Am 28. April 2026 war es schließlich so weit: Bloodhunt ist offiziell tot. Auf Steam verabschieden sich Spieler – darunter Veteranen, aber auch solche, die es werden wollten.

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Das sagt die Community: Auf Steam verzeichnete Bloodhunt zum Abschied nochmal einen starken Anstieg an positiven Bewertungen und steht jetzt bei den kürzlichen Rezensionen bei „Äußerst positiv“. Darunter sind viele Spieler mit immerhin über 50 Stunden. Es zeigt sich: Der Shooter war nicht schlecht, doch es fehlte eben an Content.

Die Spielerin Ryepie sitzt am anderen Ende der Skala: Ihr Steam-Account verzeichnet nur 1,5 Stunden im Spiel, dennoch verfasste sie am 23. April eine Rezension: „Wow, ich habe dieses Spiel irgendwie geliebt! Ich bin total enttäuscht, dass das Spiel, gerade als ich es angefangen habe, angekündigt hat, dass es offline geht! Schade. Aber ein tolles Konzept. […] Ich bin traurig, dass ich es nicht schon früher entdeckt habe!“

Andere Spieler wissen vor allem die Atmosphäre und die Ästhetik zu würdigen. Einige schreiben, dass sie mit Battle Royales nie wirklich etwas anfangen konnten, doch Bloodhunt hätte sie dennoch überzeugt.

Nun hoffen die Fans, dass der Shooter doch noch eines Tages zurückkommen könnte, möglicherweise in Form von Fan-Servern. Das ist ein Bestreben, welches die Initiative Stop Killing Games unterstützt. Erst kürzlich konnten sie einen Erfogl verzeichnen: Initiative will eure MMORPGs auf Steam retten, feiert ersten Durchbruch