Ein Spieler zeigt, warum Hexenmeister in WoW Classic gerade beleidigt werden

Hexenmeister haben es in der Saison der Entdeckungen von WoW Classic schwer. Sie werden beleidigt. Der Grund ist dabei nur eines: albern.

World of Warcraft Classic begeistert viele Fans aktuell durch die „Saison der Entdeckungen“. Hier gibt es viele Neuerungen wie „Level-Up-Raids“, neue Fähigkeiten für alle Klassen und ein langsam ansteigendes Level-Cap. Doch nicht alles ist schön und angenehm. Denn einige Spieler haben eine krasse Erwartungshaltung an ihre Hexenmeister-Kollegen – und beleidigen wüst, wenn die nicht sofort auf ihre Wünsche anspringen.

In seinem Reddit-Beitrag „Ausbeute von 45 Minuten halb abwesend in Unterstadt“ zeigt der Hexenmeister Commander_Corndog, was für Nachrichten er bekommt – und was für Erwartungen vollkommen Fremde offenbar an ihn haben.

Worum geht es da? In den Flüster-Nachrichten geht es darum, dass die Charaktere sich wünschen, vom Hexenmeister zu sich gerufen zu werden. Das ist eine spezielle Fähigkeit des Hexenmeisters, die das Reisen ungemein erleichtert – sofern der Hexenmeister über genügend Unterstützer verfügt.

Vor allem die Erwartungshaltung der Flüsternden scheint hier auf viel Unverständnis zu stoßen. Denn nicht nur muss der Hexenmeister Seelensplitter auf Vorrat haben, er muss auch noch aktiv zwei weitere Mitspieler suchen, um die Teleportation durchzuführen. Das für ein mickriges Trinkgeld von wenigen Silber und häufig noch mit unfreundlichen Kommentaren gepaart, nehmen wohl die wenigsten auf sich.

Nachdem der Hexenmeister ablehnt oder schlicht nicht antwortet – weil er etwa afk war – kamen direkt Beleidigungen.

Was für Kommentare sind das? Ein paar der Kommentare hat Commander_Corndog mit ausgeblendeten Namen gezeigt. Hier einige Auszüge aus den Dialogen:

„Kannst du mich nach Unterstadt teleportieren? Trinkgeld 50 Silber.“

„Habe keine Splitter dabei, sorry.“

„Lol nutzloser Hexenmeister, genieß dein Spiel, Trottel.“

Ein anderer meldete sich, als der Hexenmeister gerade afk war:

UNTERSTADT BESCHWÖRUNG??

HALLO?

[Rassistische Beleidiung]

Das sind noch die harmlosen Beispiele. In anderen Flüster-Nachrichten gibt es rassistische Kommentare. Einer sucht sogar nach dem Namen des Hexenmeisters und glaubt, sein Reddit-Profil gefunden zu haben, um dann trans-feindliche Kommentare zu hinterlassen – selbst wenn das gar nicht die korrekte Person war:

Zusammengefasst ist das ziemlich viel Feindseligkeit dafür, dass ein fremder, anderer Spieler nicht das tut, was man gerne hätte.

Das sagt die Community: Im Subreddit zeigt man sich ziemlich entsetzt über die Härte und die Wortwahl einiger Spieler. Gerade die offen rassistischen oder trans-feindlichen Kommentare werden hart verurteilt. Die meisten sind sich sicher, dass das ein direkter Grund für einen „Perma-Bann“ sei und hofft, dass die Strafe schnell kommt.

Andere amüsieren sich über die Erwartungshaltung der Leute und finden diese abgehoben:

„Lmao, wissen die Leute denn nicht, dass du noch Klicker brauchst?“ – nojumbad

„Selbst wenn Leute mir 2-3 Gold bieten würden, würde ich sie abweisen. Warum sollte ich Zeit aufwenden, um 2 Klicker zu suchen, die für ihre Hilfe zu bezahlen und dann hoffen, dass der Käufer auch tatsächlich zahlt? Nur, damit irgendein fauler Typ 5 Minuten Reisezeit spart.“ – axcli

„Ich weiß, dass Leute einfach alles im Internet sagen, weil sie keine Konsequenzen befürchten … aber das ist ernsthaft nur traurig und beunruhigend.“ – Xander3Zero

„Als Magier hatte ich schon Leute, die wollten, dass ich meine Flugroute abbreche, lande, zu ihnen laufen und ihnen Wasser bringe.“ – IntuneHatesMe

Ist das überall so in Classic? Nein, das wird auch von vielen Kommentaren so bestätigt. Einige meinen, dass es auf bestimmten Realms deutlich entspannter zugeht. Außerdem gehen viele davon aus, dass das ein temporärer Zustand ist, der aktuell vor allem Hexenmeister betrifft. Denn in der „Saison der Entdeckungen“ sind Hexenmeister gegenwärtig die einzigen, die anderen Charakteren eine schnelle Reise-Option bieten können. Magier lernen ihre Portale erst später – wenn das Level-Cap mit einem kommenden Patch steigt.

Dass in der Saison der Entdeckungen mal Chaos herrscht, zeigt der Fall eines wütenden Drachens, der Donnerfels auslöscht.