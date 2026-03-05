Jemand zeigt die PC-Maus seines Vaters und das Bild davon schockiert gerade selbst hartgesottene Gamer

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Jemand zeigt die PC-Maus seines Vaters und das Bild davon schockiert gerade selbst hartgesottene Gamer

Eine Computer-Maus schockiert gerade die Community. Denn die Maus ist als solche kaum noch zu erkennen, dabei wurde sie nur wenige Monate eingesetzt.

Maus und Tastatur gehören für die meisten Personen, die am PC spielen oder arbeiten, fest zum Alltag dazu. Dadurch handelt es sich in der Regel um Geräte, die stark verschleißen und abnutzen.

Ein Nutzer hat jetzt die Maus seines Vaters nach 5 Monaten Einsatz präsentiert und überrascht damit die Community.

Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike?
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? RAM ist so gefragt, dass Bots Shops bis zu 50.000 Anfragen die Stunde schicken Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Eine Spielekonsole verkaufte sich in den letzten Monaten besser als die PS5 und Xbox, verzichtet bewusst auf einen Controller Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Nintendo Switch 2 FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt Techniker rettet eine Grafikkarte, die aussieht, als hätte der Hulk sie in die Finger bekommen Ein Experte verrät, was im KI-Zeitalter das größte Risiko für euren Job ist Er wollte nur seinen Staubsauger mit einem PS5-Controller steuern, stattdessen hackte er sich in 7.000 fremde Geräte

„Ist dein Vater ein Schlammteufel?“

Wie sieht die Maus aus? Wie ihr auf dem Titelbild und im offiziellen Post sehen könnt, ist die Maus stark verschmutzt und abgenutzt. Den Logitech-Schriftzug auf der Oberseite kann man mit viel Mühe gerade noch lesen. Als der Nutzer gefragt wird, warum sein Vater die Maus nicht regelmäßig sauber macht, erklärt dieser, dass die Maus sowieso wieder schmutzig werde:

Ich habe ihn gefragt, warum er es nicht einfach reinigen kann, um Himmels willen, und er sagt immer, warum sie reinigen, wenn sie doch wieder schmutzig wird.

Ein Nutzer fragt auf Reddit sichtlich irritiert: „Ist dein Vater ein Schlammteufel?“, und andere wollen wissen, ob er sich niemals die Hände wasche, so dreckig wie die Maus aussehe. Welchen Beruf der Vater genau nachgeht, verrät der Nutzer jedoch in seinen Antworten nicht.

Darum sollte man Maus und Tastatur reinigen: Grundsätzlich sollte man seine Peripherie, dazu gehören vor allem Maus und Tastatur, regelmäßig reinigen. Denn diese Geräte ziehen die Bakterien nur so an: Mehrere Studien berichten, dass ihr auf eurer Tastatur mehr Keime finden könnt als auf einem durchschnittlichen Toiletten-Sitz.

Vor einigen Jahren testeten britische Verbraucherschützer dutzende Tastaturen in einem Büro auf Gesundheitsrisiken und warnten ebenfalls vor hohen Keimmengen (Quelle: srf.ch).

Mehr zum Thema
1
Nutzer kauft spontan 25 Kilo Müll für 80 Euro von Amazon, hat Glück und erhält 40 Stück Arbeitsspeicher
von Benedikt Schlotmann
2
Die Gen Z hat genug davon, dass ihr nichts gehört, belebt eine totgeglaubte Branche wieder
von Claudio Niggenkemper
3
Behörde verliert 4 Millionen US-Dollar in Kryptowährung, weil sie versehentlich einen Spickzettel postete
von Benedikt Schlotmann

Die Reinigung von Maus und Tastatur scheint auch bei unserer Community nicht sonderlich beliebt zu sein. Denn als wir unsere Leser fragten, wie oft sie sich um ihre Hardware kümmern, tun das aktiv die wenigsten. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Wir haben gefragt, wie oft ihr eure Tastatur reinigt, und viele von euch sollten sich echt schämen

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert Macduff Crew Titel

Crimson Desert zeigt fast 3 Minuten Gameplay für PS5, doch ihr müsst dazu ein Puzzle aus 15 Videos zusammensetzen

Mark Zuckerberg und seine Frau haben einen Rekord gebrochen: Sie haben 146 Millionen Euro für den Kauf einer Villa ausgeben

Crimson Desert Titel weiblicher Charakter

Spieler sorgen sich um Crimson Desert auf der PS5, doch ein Chef widerspricht: „Wir verstecken nichts“

RAM ist so gefragt, dass Bots Shops bis zu 50.000 Anfragen die Stunde schicken

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx