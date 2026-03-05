Jemand zeigt die PC-Maus seines Vaters und das Bild davon schockiert gerade selbst hartgesottene Gamer

Eine Computer-Maus schockiert gerade die Community. Denn die Maus ist als solche kaum noch zu erkennen, dabei wurde sie nur wenige Monate eingesetzt.

Maus und Tastatur gehören für die meisten Personen, die am PC spielen oder arbeiten, fest zum Alltag dazu. Dadurch handelt es sich in der Regel um Geräte, die stark verschleißen und abnutzen.

Ein Nutzer hat jetzt die Maus seines Vaters nach 5 Monaten Einsatz präsentiert und überrascht damit die Community.

„Ist dein Vater ein Schlammteufel?“

Wie sieht die Maus aus? Wie ihr auf dem Titelbild und im offiziellen Post sehen könnt, ist die Maus stark verschmutzt und abgenutzt. Den Logitech-Schriftzug auf der Oberseite kann man mit viel Mühe gerade noch lesen. Als der Nutzer gefragt wird, warum sein Vater die Maus nicht regelmäßig sauber macht, erklärt dieser, dass die Maus sowieso wieder schmutzig werde:

Ich habe ihn gefragt, warum er es nicht einfach reinigen kann, um Himmels willen, und er sagt immer, warum sie reinigen, wenn sie doch wieder schmutzig wird.

Ein Nutzer fragt auf Reddit sichtlich irritiert: „Ist dein Vater ein Schlammteufel?“, und andere wollen wissen, ob er sich niemals die Hände wasche, so dreckig wie die Maus aussehe. Welchen Beruf der Vater genau nachgeht, verrät der Nutzer jedoch in seinen Antworten nicht.

Darum sollte man Maus und Tastatur reinigen: Grundsätzlich sollte man seine Peripherie, dazu gehören vor allem Maus und Tastatur, regelmäßig reinigen. Denn diese Geräte ziehen die Bakterien nur so an: Mehrere Studien berichten, dass ihr auf eurer Tastatur mehr Keime finden könnt als auf einem durchschnittlichen Toiletten-Sitz.

Vor einigen Jahren testeten britische Verbraucherschützer dutzende Tastaturen in einem Büro auf Gesundheitsrisiken und warnten ebenfalls vor hohen Keimmengen (Quelle: srf.ch).

Die Reinigung von Maus und Tastatur scheint auch bei unserer Community nicht sonderlich beliebt zu sein. Denn als wir unsere Leser fragten, wie oft sie sich um ihre Hardware kümmern, tun das aktiv die wenigsten. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Wir haben gefragt, wie oft ihr eure Tastatur reinigt, und viele von euch sollten sich echt schämen