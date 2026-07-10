Ein Spieler findet heraus, dass eine Software auf seinem PC fast 124 GB belegt. Schuld daran sind Updates und eine riesige Textdatei.

Ein Spieler wundert sich, warum seine zentrale Partition so voll ist. Als er mit einem Analyse-Tool seinen Speicherplatz überprüft, muss er feststellen, dass allein die Software von Corsair fast 124 GB belegt. Das erklärt er in einem Post auf Reddit.

Entsprechend groß ist der Ärger des Nutzers. Denn warum benutzt eine einfache Software, die offiziell nur für die Steuerung von Peripherie und RGB zuständig ist, so viel Speicherplatz? Der Grund dahinter ist tatsächlich simpel.

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Software löscht wohl keine Update-Dateien

Was ist das Problem? Das große Problem an Corsairs iCue ist wohl, dass die Software beim Update die alte Version nicht löscht, sondern jede Version beibehält. Dadurch wird schnell viel digitaler Schrott produziert, der anschließend Speicherplatz blockiert. Hinzu kommt eine riesige Textdatei, der sogenannte Logfile, der ebenfalls auf der Platte gesichert wird. So schreibt etwa ein Nutzer:

Bei jeder Aktualisierung werden alle früheren Versionen gespeichert. Diese können bedenkenlos gelöscht werden.

Viele Nutzer schimpfen und meinen, dass dies nicht die Aufgabe des Nutzers sei. Schließlich sei die Software selbst dafür verantwortlich, alte Versionen wieder zu löschen, anstatt sie dort zu lassen und wertvollen Speicherplatz zu blockieren.

Was ist die Lösung des Problems? Entweder alle überschüssigen Dateien löschen oder alternativ iCue deinstallieren, den gesamten Ordner löschen und die Software dann neu installieren. Einige Nutzer empfehlen außerdem, ein kostenloses anderes Tool zu verwenden, mit dem man ebenfalls die RGB-Beleuchtung steuern könne, ohne sich den PC zuzumüllen. Konkret geht es um OpenRGB.

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