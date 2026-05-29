Hersteller bringt wohl günstige SSDs auf den Markt, um Spieler aus der Speicherkrise zu befreien

SSDs kosten viel Geld. Eine Firma bringt jetzt neue, günstige SSDs auf den Markt. Für einige Spieler könnten diese eine gute Option sein, wenn sie denn wirklich günstig werden.

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SSDs und Arbeitsspeicher sind in den letzten Wochen stark angestiegen, und eine echte Verbesserung der Situation ist noch nicht in Sicht und dürfte auch noch bis ins nächste Jahr so bleiben.

Nun soll der Hersteller Sandisk, der vor allem für preiswerte Modelle bekannt ist, ein paar günstige neue SATA-SSDs auf den Markt bringen. Laut TomsHardware hat der Leaker momomo_us entdeckt, dass Amazon UK die kommenden Modelle von Sandisk gelistet hat.

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Können neue, günstige SATA-SSDs die Spiele vor den hohen Preisen retten?

Um welche Modelle geht es? Grundsätzlich geht es um zwei neue Serien von SATA-SSDs: Die eine Serie soll sich an normale Verbraucher richten, die andere Serie eher an Creator und semiprofessionelle Nutzer.

Wichtig ist, dass es sich um SATA-SSDs handeln soll. Diese werden über einen SATA-Anschluss am PC angeschlossen und sind daher in der Regel langsamer als M.2-SSDs, die über einen PCIe-Anschluss verbunden werden.

Dennoch sind SATA-SSDs für viele Nutzer immer noch eine gute Wahl, um etwa ein älteres System aufzurüsten und mit mehr Speicherplatz zu versorgen. Denn SATA-SSDs sind immer noch bedeutend schneller als herkömmliche Festplatten.

Wo liegen die Preise für SATA-SSDs aktuell? Die Preise starten derzeit zwischen 40 und 50 Euro für 240 GB und gehen bis etwa 300 Euro für 4 TB, schaut man sich die Preise auf Geizhals.de an. Ob und wie stark diese Preise von den neuen Modellen unterboten werden können, wissen wir noch nicht.

Die Preise von M.2-SSDs liegen aber teilweise deutlich höher: Für 4 TB Speicher zahlt ihr eher 500 Euro, im Vergleich dazu wirken die 300 Euro für eine SATA-SSD schon fast preiswert. Wir dürfen auf jeden Fall davon ausgehen, dass selbst die Budget-Modelle teurer sein dürften als noch vor einem Jahr.

Manchmal können günstige Produkte aber auch zu einem Problem werden. So wollte ein Spieler Geld sparen und bestellte sich deswegen eine sehr günstige SSD für etwa 20 Euro. Doch als das Paket bei ihm ankommt, hat er Angst davor: Schließlich sehe das Gerät laut ihm gefährlich aus und er sucht Hilfe: Sparfuchs kauft SSD mit 4 TB für 17 Euro, öffnet das Gehäuse und hat jetzt Angst, das Gerät an seinen PC anzuschließen