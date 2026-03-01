Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt

MMORPGNews
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt

In World of Warcraft töten Spieler gerade hunderte Frösche. Denn diese spawnen rasend schnell und lohnen sich gerade besonders. Doch Blizzard dürfte den Froschfarmern nicht lange zusehen.

Worum geht es genau? Konkret geht es um Frösche, die am Stillwispertümpel im Imersangwald in der Nähe von Silbermond spawnen. Das Besondere an den Fröschen: Sie spawnen mehr oder weniger sofort nach, wenn man sie erledigt.

Die getöteten Frösche bringen euch zwar keine wirklich guten Belohnungen, aber ihr könnt die Frösche häuten und das lohnt sich wiederum für Spieler, die ihre Berufe schnell stark verbessern wollen. Die Spieler versammeln sich um den Teich außerhalb von Silbermond, um Hunderte von Fröschen zu töten, bis ihre Erfahrungsbalken voll sind.

Davon berichtet das englischsprachige Magazin PCGamer: Im Gruppenfinder finde man etwa etliche Spieler, die sich zum Frosch-Kloppen verabreden.

Das Ziel hinter dem Gemetzel: Mit schnellen Kills zügig seine Erfahrungspunkte auffüllen und seine Berufe verbessern. Doch genau das könnte Blizzard früher oder später einschränken.

WoW Cinematic zeigt den Werdegang des Paladins Arator – Sohn zweier Welten zeigt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt WoW-Community findet „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ in den Spieldaten – erfährt dann die düstere Wahrheit WoW verrät, wie die neuen Raids schwerer werden – aber anders, als ihr denkt WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist WoW: Beliebtes Addon überlebt – ElvUI kehrt zurück Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen Die Fans von WoW trauern, denn der beste Modus kommt wohl niemals wieder Neues Spiel ehemaliger Blizzard-Entwickler lädt auf Steam zum Test ein, sieht aus wie Diablo als Battle Royale

Ein Frosch-Exploit sorgte bereits in Mists of Pandaria ordentlich für Ärger

Warum gab es die Situation schon einmal? Vor ein paar Jahren wurden in WoW schon einmal hunderte Frösche erledigt: Dank des Frosch-Exploits in Mists of Pandaria konnten Spieler viele Ressourcen sammeln und sehr mächtig werden. Doch Blizzard macht den Froschfarmern einen Strich durch die Rechnung und nerfte den Frosch-Exploit und die selbsternannten Halbgötter.

Doch am Ende war keiner mit der Situation zufrieden: Die Froschfarmer fühlen sich ihres Fortschritts beraubt und Spieler, die die Frösche nicht ausgenutzt hatten, fühlten sich zu schwach.

Viele Nutzer vermuten deswegen, dass der Spaß mit den Fröschen nicht lange andauern dürfte. Sobald Blizzard die Frösche nerft, indem man etwa die Spawnzeiten drastisch erhöht, dürfte das Frösche-Metzeln schnell unattraktiv werden. Unklar ist, ob Blizzard den bisherigen Froschfarmern wie beim letzten Mal einen Denkzettel verpasst.

Mehr zum Thema
1
WoW: Midnight Tier List – Vorläufiges Ranking zu den besten Klassen für DPS, Tanks und Heiler
von Christos Tsogos
2
Eine Hauptstadt in WoW wird nach 19 Jahren umgebaut, erste Spieler sagen: „Mir fällt die Kinnlade runter“
von Jasmin Beverungen
3
Zu Midnight mit WoW anfangen – 7 Tipps für den perfekten Einstieg
von Cortyn

World of Warcraft: Midnight ist in die Early-Access-Phase gestartet. Erste Spieler sind begeistert, als sie das erste Mal die neue Hauptstadt der Blutelfen betreten, und kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Eine Hauptstadt in WoW wird nach 19 Jahren umgebaut, erste Spieler sagen: „Mir fällt die Kinnlade runter“

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
World of Warcraft Midnight Titel title

Eine Hauptstadt in WoW wird nach 19 Jahren umgebaut, erste Spieler sagen: „Mir fällt die Kinnlade runter“

WoW Midnight Xalatath titel title 1280x720

WoW Midnight ist gestartet! – Der Early Access läuft ab jetzt

WoW Thumbs Up Night Elf Cheer titel titel 1280x720

Zu Midnight mit WoW anfangen – 7 Tipps für den perfekten Einstieg

WoW Jaina shock baby tauren spinner titel title 1280x720

WoW-Community findet „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ in den Spieldaten – erfährt dann die düstere Wahrheit

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx