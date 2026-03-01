Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt

In World of Warcraft töten Spieler gerade hunderte Frösche. Denn diese spawnen rasend schnell und lohnen sich gerade besonders. Doch Blizzard dürfte den Froschfarmern nicht lange zusehen.

Worum geht es genau? Konkret geht es um Frösche, die am Stillwispertümpel im Imersangwald in der Nähe von Silbermond spawnen. Das Besondere an den Fröschen: Sie spawnen mehr oder weniger sofort nach, wenn man sie erledigt.

Die getöteten Frösche bringen euch zwar keine wirklich guten Belohnungen, aber ihr könnt die Frösche häuten und das lohnt sich wiederum für Spieler, die ihre Berufe schnell stark verbessern wollen. Die Spieler versammeln sich um den Teich außerhalb von Silbermond, um Hunderte von Fröschen zu töten, bis ihre Erfahrungsbalken voll sind.

Davon berichtet das englischsprachige Magazin PCGamer: Im Gruppenfinder finde man etwa etliche Spieler, die sich zum Frosch-Kloppen verabreden.

Das Ziel hinter dem Gemetzel: Mit schnellen Kills zügig seine Erfahrungspunkte auffüllen und seine Berufe verbessern. Doch genau das könnte Blizzard früher oder später einschränken.

Ein Frosch-Exploit sorgte bereits in Mists of Pandaria ordentlich für Ärger

Warum gab es die Situation schon einmal? Vor ein paar Jahren wurden in WoW schon einmal hunderte Frösche erledigt: Dank des Frosch-Exploits in Mists of Pandaria konnten Spieler viele Ressourcen sammeln und sehr mächtig werden. Doch Blizzard macht den Froschfarmern einen Strich durch die Rechnung und nerfte den Frosch-Exploit und die selbsternannten Halbgötter.

Doch am Ende war keiner mit der Situation zufrieden: Die Froschfarmer fühlen sich ihres Fortschritts beraubt und Spieler, die die Frösche nicht ausgenutzt hatten, fühlten sich zu schwach.

Viele Nutzer vermuten deswegen, dass der Spaß mit den Fröschen nicht lange andauern dürfte. Sobald Blizzard die Frösche nerft, indem man etwa die Spawnzeiten drastisch erhöht, dürfte das Frösche-Metzeln schnell unattraktiv werden. Unklar ist, ob Blizzard den bisherigen Froschfarmern wie beim letzten Mal einen Denkzettel verpasst.

