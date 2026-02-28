Eine Hauptstadt in WoW wird nach 19 Jahren umgebaut, erste Spieler sagen: „Mir fällt die Kinnlade runter“

World of Warcraft: Midnight ist in die Early-Access-Phase gestartet. Erste Spieler sind begeistert, als sie das erste Mal die Hauptstadt betreten, und kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. 

Wie kommt die neue Hauptstadt an? Die ersten Spieler, die sich in die überarbeitete Hauptstadt der Blutelfen begeben haben, sind total begeistert von ihr. In den sozialen Medien schreiben sie, dass sie aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen.

Auf X finden sich beispielsweise Kommentare von yimmchu oder auch KFuechsin. Sie teilen Bilder von Silbermond und schreiben, wie gut das denn bitte aussehen würde. Beim Anblick der Stadt würde ihnen „die Kinnlade runterfallen“.

WoW Midnight
Auf X könnt ihr euch die Bilder im Großformat ansehen.

Auf den Bildern ist auch deutlich zu sehen, wie viele Details jetzt in der Stadt stecken und wie mit Licht- und Schatteneffekten gespielt wird. Silbermond wirkt jetzt viel lebendiger, auch dadurch, dass sie jetzt mehr in die Höhe gebaut wurde.

Auch auf Reddit findet sich ein großer Thread, in dem ein User schreibt, dass er hoffe, jede Hauptstadt würde einmal so eine Überarbeitung erhalten. Vor allem Orgrimmar und Sturmwind werden oft genannt, wenn es um ein Revamp geht. Silbermond würde sich endlich wie eine große Stadt anfühlen.

Silbermond erhält ein Revamp und muss sich teilen

Was ist mit ihr geschehen? Silbermond war früher die Hauptstadt der Blutelfen. Mit Midnight wird sie der zentrale Hub für beide Fraktionen, also der Horde und jetzt auch der Allianz. Es steht nämlich ein großer Leere-Angriff auf den Sonnenbrunnen an, der nicht alleine von den Blutelfen abgewehrt werden kann.

Dabei gehen zwei Drittel der Stadtfläche an den gemeinsamen Bereich. Das restliche Drittel bleibt immer noch in der Hand der Horde. Sie muss sich also daran gewöhnen, einen Großteil der Stadt mit der verfeindeten Fraktion zu teilen.

Die Stadt wurde ursprünglich 2007 eingeführt und erhält jetzt einen Revamp. Sie wurde neu modelliert und ist jetzt viel detailreicher. Zudem nutzt sie jetzt ein vertikales Design, da Spieler ab sofort hier fliegen können.

Besonders emotional werden Spieler in WoW, für die die Stadt eine tiefere Bedeutung hatte. Auch MeinMMO-Dämon Cortyn verbindet viele Erinnerungen mit dem Ort. Wieso die Umgebung für sie so wichtig ist, verrät sie hier: Mit einem Gebiet im neuen WoW-Addon hat Blizzard sich selbst übertroffen

