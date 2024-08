Spieler von WoW Classic ist schockiert: „Seit wann ist das moderne WoW so gut?!“

Ein Spieler von WoW Classic wurde bekehrt. Jahrelang hat er „Retail“ gehasst – und jetzt muss er gestehen, dass es doch richtig viel Spaß macht.

Ob man World of Warcraft in der Classic- oder der Retail-Variante mag, ist für manche mehr als nur Geschmackssache – es definiert zu Teilen die eigene Identität. Gerade aus Teilen der Classic-Community wird das moderne World of Warcraft häufig verteufelt. Es hätte all das verloren, was ein gutes MMORPG ausmachen würde. Doch wenn langjährige Classic-Fans dann doch mal das moderne Spiel ausprobieren, gibt es gelegentlich eine schöne Erkenntnis: Das Spiel ist ziemlich gut.

Was wurde gesagt? Im Subreddit von WoW hat der Nutzer FragrantYellow3199 einen Beitrag verfasst, in dem er sich darüber wundert, dass das moderne WoW so gut ist. Er schreibt:

Nach all diesen Jahren habe ich das moderne WoW mal ausprobiert anstatt Classic. Ich bin sprachlos. Es ist ein Spiel, in dem ich Spaß habe! Ich habe einen Drachen, der so schnell fliegt, dass es sich illegal anfühlt. Ein normales Interface, wunderschöne Dungeons. Und das ist nur Level 30 in 3 Tagen! Ich muss nicht grinden, als wäre das mein zweiter Job?! Ich habe immer gesagt, dass das moderne WoW „Meh“ ist, seit 3 oder 4 Jahren. Aber warum habe ich das getan? Ich kann es nicht sagen. Aber ich will all die YouTuber boxen, die behaupten, dass das neue Zeug alles schlecht ist.

Wie so viele andere auch, hatte er sich wohl vor allem von YouTubern und vorgefertigten Meinungen zu der Ansicht bringen lassen, dass Retail-WoW keinen Blick wert sei – bis er es dann einfach mal gewagt hat.

So reagiert die Community: Der Beitrag ist relativ beliebt und hat bereits über 1.500 Upvotes (Stand 05.08.2024, 12:00 Uhr). Viele machen für diese festgefahrenen Meinungen die bekanntesten YouTuber rund um WoW verantwortlich, die ihre Meinung häufig besonders dramatisch darstellen und damit auch ihre Community behalten wollen.

„Darum lassen wir uns von anderen nicht sagen, was wir zu denken haben. Bilde dir deine eigene Meinung.“ – Smevis

„Das ist es, was passiert, wenn du dir deine Meinung von YouTubern geben lässt, die sagen, dass das Spiel Mist sei, aber es trotzdem aus irgendeinem Grund seit 20 Jahren spielen.“ – dartron 5000

„Als Teil des „Zynischer Veteran“-Clubs … WoW wird über die Zeit konstant besser mit einigen kurzzeitigen Rückschritten (MoP-Talente, Fehlender Content in WoD, Geliehene Macht in BfA, der Grind in Shadowlands).

Grundsätzlich ist der Kampf viel besser als alles, was es in der sogenannten Classic-Ära gibt, es gibt unendlich viel mehr Dinge im Vergleich zum Leveln oder lächerlich einfache Raids. Die Gebiete sind interessanter und die Quests sind kohärent (die Story-Qualität kann schwanken).“ – oblakoff

„Classic-Spieler, wenn sie sich mal tatsächlich ihre eigene Meinung bilden und das Spiel spielen, anstatt immer in ihrer „Retail ist schlecht"-Echokammer zu bleiben." – mocha447_

Letztlich ist es natürlich Geschmackssache, ob man World of Warcraft in der modernen Variante oder in der Classic-Variante bevorzugt. Aber vermutlich würde es dem Ansehen des Spiels ans Ganzes und auch der Community gut tun, wenn man einfach anerkennt, dass beide Varianten des Spiels ihre Daseinsberechtigung haben. Sowohl das nostalgische Classic als auch das moderne WoW, das immer weiterentwickelt und verbessert wird. Bald schon mit der neuen Erweiterung The War Within.