Spieler sind sich einig: Cyberpunk 2077 ist das einzige Spiel, in dem eine wichtige Mechanik in Open Worlds unnötig ist 

Cyberpunk 2077 bietet eine vielseitige Welt, die man als V immer mehr erforscht und genauer kennenlernt. Um von A nach B zu gelangen, gibt es in vielen anderen Open-World-Games verschiedene Möglichkeiten, um das schnell zu erledigen. Doch Spieler sagen: Night City habe das gar nicht nötig.

Von welcher Mechanik ist die Rede? In einem Reddithread diskutiert die Spielerschaft von Cyberpunk 2077 die Schnellreisemöglichkeiten aus dem Spiel. Ob man das tatsächlich eine Diskussion nennen kann, ist jedoch anzuzweifeln. Anhand der vielen Reaktionen scheint sich die Community nämlich ziemlich einig zu sein und der Überschrift des Posts von Ok_Time6234 zuzustimmen: „[Cyberpunk] 2077 ist wahrscheinlich das einzige Spiel, in dem ich kaum schnellreise.“

Um die 4.700 weitere Fans stimmen dieser Erkenntnis zu und erklären, warum sie in Cyberpunk 2077 auf Schnellreisen verzichten. Das Spiel mache vieles richtig, um das Reisen und Navigieren in der Stadt spaßig zu gestalten, doch zusammengefasst sei der Grund dafür genauso simpel wie effektiv: Night City sei so geil, dass es keinen Grund gebe, schnellzureisen.

Hier seht ihr den Trailer zur „Stadt der Träume“ in Cyberpunk 2077, in der Schnellreisen zur Nebensache wird:

Ob auf Straßen oder Dächern – Cyberpunk 2077 sei zu gut fürs Schnellreisen

Aus welchen Gründen verzichten Spieler auf Schnellreisen? In dem Austausch im Reddithread wird schnell klar, dass Spieler nicht explizit gegen Schnellreisen an sich sind. Die Alternativen in Cyberpunk 2077 seien einfach zu gut, um sich einfach von einem zum anderen Punkt zu teleportieren.

Anhand der Reaktionen stechen primär zwei Gründe heraus: die Fahrzeuge und die Bewegungsmöglichkeiten und -Manöver, die man im Spiel erhalten kann. Zusammen mit dem Leveldesign und dem Aufbau der Welt, wolle man so gar nicht darauf verzichten, sich eigenständig durch die Stadt zu navigieren.

Mit einer Kombination aus Dashen und Sprinten, die man im Skilltree freischalten kann, kann V sich schneller und deutlich vertikaler bewegen als die von KI gesteuerten Autos. So kann man wie ein Parkour-Profi über die Dächer von Night City von Vorsprung zu Vorsprung springen und die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen.

„Der Sprint-Dash und Sprung-Dash direkt im Anschluss ist bei weitem die unterhaltsamste Art, sich im Spiel fortzubewegen“, erklärt ein Spieler.

In diesem Clip auf Reddit könnt ihr sehen, wie effektiv die Mobilität in Cyberpunk 2077 durch den Skilltree werden kann:

Aber auch die Fahrzeuge überzeugen sehr, jedoch nicht nur durch die Auswahl und das Fahren an sich, sondern durch die Features, die sie beherbergen:

„Die Autos und Motorräder, die man im Spiel besitzt, sind unglaublich cool, […] das Radio ist großartig und vor allem ist Night City sowohl optisch als auch hinsichtlich des Kartenlayouts hervorragend gestaltet – es fühlt sich tatsächlich wie eine Stadt an, wie es noch kein anderes Spiel zuvor geschafft hat“ (Guillermidas auf Reddit).

MeinMMO-Redakteurin Caro sagt: Schnellreisen in Cyberpunk 2077 ist für mich genauso irrelevant geworden, wie die Communitystimmen auf Reddit es beschreiben. Ich bin selbst ein großer Fan des „Sprint-Dash-Sprung-Dash“-Manövers geworden, sodass die X- und O-Buttons an meinem Controller vermutlich bald Spuren aufweisen können.

Aufgrund der Vertikalität in Night City durch die verschiedenen übereinanderliegenden Straßen und Gebäude, ist das verdammt nützlich.

Die V von MeinMMO-Redakteurin Caro verbringt gefühlt 90 % ihrer „Spaziergänge“ in der Luft

Außerdem bin ich, wie viele andere Fans in der Diskussion auch erwähnen, ein großer Fan des Soundtracks aus Cyberpunk 2077 und höre dementsprechend liebend gerne dem NC-Radio zu, während ich durch die Stadt fahre. Meine persönliche Empfehlung ist „98.7 Body Heat Radio“ für Banger wie Night City, History, Hole In The Sun, und – natürlich – I Really Want to Stay at Your House.

Für mich wird die Immersion des Spiels durch Schnellreisen zerstört, was in einer solch immersiven Welt wie der von Cyberpunk 2077 wirklich schade wäre. Dementsprechend nutze ich auch liebend gerne die Straßenbahn, die in einem späteren Update eingefügt wurde. Ob ich das in jedem Spiel so handhaben würde, bezweifle ich. Aber in Cyberpunk 2077 lässt es mich noch mehr in das Spiel und das alltägliche Leben der Bewohner eintauchen und die Stadt umso lebendiger wirken.

Wie steht ihr zu Schnellreisen in Cyberpunk 2077 oder auch anderen Open-World-Games? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

