Caroline Fuller
Trotz großer Red Flag kommt eine Spielerin mit einem Charakter aus Cyberpunk 2077 zusammen, braucht jetzt Hilfe bei der Trennung

Cyberpunk 2077 ist voller reizender Charaktere, die Einfluss auf Vs Leben nehmen, ob platonisch, aber auch romantisch. Eine Spielerin musste nun jedoch selbst erkennen, warum die Community bei einer potenziellen Romanze schnell abgeturnt ist – und will ihn trotz Mitleid schnell wieder loswerden.

Von welchem Charakter ist die Rede? Es handelt sich um den ehemaligen Detektiv des NCPD River Ward aus Cyberpunk 2077, auf den V im Verlauf des Spiels trifft. Er gehört zu einem der vier möglichen Romanzen im Spiel, mit denen V eine rein körperliche, aber auch romantische Beziehung eingehen kann, wenn man es als Spieler will.

River ist heterosexuell und will daher nur eine Beziehung mit einer weiblich gelesenen V eingehen – vorausgesetzt, diese ist auch an ihm interessiert.

Im Vergleich zu den anderen Romanzen im Spiel, wird River eher seltener als romantische Wahl in Betracht gezogen, was viele Spieler damit begründen, dass Judy als die andere Möglichkeit für eine weibliche V einfach viel beliebter sei. 

Eine Spielerin, die aus diesem Grund Mitleid mit dem ehemaligen Cop hatte, ließ sich schließlich auf die Beziehung ein … und bereut nun diese Entscheidung, wie sie der Cyberpunk-Community auf Reddit mitteilt: „Ich bereue es jedes Mal, wenn ich dusche und er mich so ansieht … mir läuft es kalt den Rücken runter, lol. Übrigens finde ich ihn anhänglich und nervig; das habe ich davon, dass ich Mitleid mit ihm hatte.“

Andere Spieler können das Gefühl der Spielerin nachvollziehen und berichten von ihren eigenen Erfahrungen mit Ex-Polizisten, und warum sie die Romanze einfach nicht leiden können.

Cyberpunk 2077: Der Trailer der Ultimate Edition zeigt eine „Stadt der Träume“
Verschiedene Ideen, um eine Beziehung (möglichst sachte) zu beenden

Welche Ideen hat die Community für die Situation der Spielerin? Um die Spielerin vor der ungewollten Partnerschaft in Cyberpunk 2077 zu retten, hat die Community auf Reddit ein paar Ideen parat, um River irgendwie loszuwerden. Mal ethisch vertretbarer, mal etwas weniger:

  • „Sag ihm, er soll dich in der Wohnung treffen, die dir am wenigsten gefällt, und geh für den Rest des Spiels nie dorthin“, schreibt Tylenol187ForDogs (mit einem „Team Judy“-Banner ausgestattet), was tatsächlich eine solide Idee ist, um ihn für das restliche Spiel zu vermeiden.
  • „… Wollen wir uns in Dogtown treffen?“, schlägt jessiah284 vor, dem Ort, an dem Polizisten beim ersten Anblick direkt erschossen werden.
  • sailrwhale präsentiert schlichtweg einen Rat von Johnny Silverhand persönlich, der jedoch ziemlich endgültig klingt:
Andere Spieler, die River gar nicht so schlimm, sondern echt liebenswürdig finden, können die Spielerin gar nicht nachvollziehen:

„Ich denke, River soll die ‚Familienroute‘ präsentieren, und einige seiner Texte sind wirklich süß …“, schreibt LoFiMagic und auch Spookiiwookii findet: „Warum tun die Leute so, als würde River ihnen eine Pistole an den Kopf halten und sie zwingen, eine Romanze mit ihm zu beginnen? Wenn du ihn nicht magst, dann fang verdammt noch mal keine Romanze mit ihm an.”

Die Antwort auf diese Frage bietet MeinMMO-Redakteurin Caro gerne aus ihren eigenen Erfahrungen mit Cyberpunk 2077, in das sie selbst bereits hunderte Spielstunden investiert hat

Ich möchte vorwegnehmen: Ich habe nichts gegen River Ward und seine Questline, die mir wirklich gut gefallen hat. Es ist auch fair zu sagen, dass ich mich aufgrund meiner eigenen Sexualität und der persönlichen Immersion auch lieber für mögliche Romanzen entscheide, die diese widerspiegeln. Deswegen bin ich selbst auch bei jedem Spieldurchlauf Team Judy.

River als Charakter ist mir sympathisch und auch seinen Hintergrund und seine Familie kennenzulernen, fand ich sehr spannend. Allerdings kann selbst die verstörende Missionsreihe rund um Rivers entführten Neffen nicht mit dem unangenehmen Gefühl mithalten, das mir das Spiel mit seinen Annäherungsversuchen gegeben hat. 

Der Abschluss seiner Questreihe mit einem gemeinsamen Abendessen hat mir sehr gefallen. Jedoch hat mich seine potenzielle Romanze nicht nur interessiert, ich fand sie einfach wirklich – um es am besten wie Susanne Daubner auszudrücken – cringe.

Während des Essens mit seiner Familie wechselt das Thema unangenehm oft zu einer potenziellen romantischen Beziehung zwischen der Söldnerin und dem ehemaligen Cop, ohne dass es jemals Hinweise auf ein bestehendes Interesse gab. Man muss seiner Schwester und den kleinen Kindern, mit denen man zuvor noch gemeinsam gespielt hat, absolut das Abendessen versauen, weil man mit ihren Onkel kein Paar abgeben will.

Joss Cyberpunk
Und mein Bruder mag dich.”
Rivers Nichte Cyberpunk
Wer findet auch, dass V und Onkel River ein gutes Paar abgeben?”

Diese Einladung wirkte auf mich wie die Art von Aktion, in der ein Heiratsantrag unbedingt in der Öffentlichkeit und vor vielen anderen stattfinden muss, damit man sich aufgrund seines Gewissens mehr oder weniger gezwungen fühlt, ja zu sagen. Und dass er anschließend, trotz alledem, immer noch darum bittet, „nicht weiter hingehalten zu werden“, gab mir wirklich den Rest.

River ist ein guter Kerl, man will keine Gefühle verletzen. Aber uff … Diese finale Mission macht River von einem „guten Kerl“ zu einem „Nice Guy“, und da ist es kein Wunder, dass sich vielen Spielerinnen die Fußnägel kräuseln.

Wie man anhand des Redditthreads erkennen kann, hat River trotzdem genug Fans, die ihn genauso mögen, wie er ist. Und welche Vs eher weniger Lust auf den ehemaligen Polizisten haben, die können es weiterhin mit einer talentierten Braindance-Künstlerin probieren, genau wie MeinMMO-Autorin Johanna: Judy in Cyberpunk 2077 bricht mir das Herz – und ich will mehr davon [MeinMMO Classic]

