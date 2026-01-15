Die 5 schlimmsten Entscheidungen in Cyberpunk 2077, für die ich euch persönlich verurteile 

Cyberpunk 2077 ist nicht nur ein Spiel, in dem eure Entscheidungen den Verlauf eurer Missionen bestimmten oder, um es nüchtern auszudrücken, darüber entscheiden, wer lebt oder stirbt. Allerdings gibt es bestimmte Entscheidungen, die zumindest nach der Meinung von MeinMMO-Redakteurin Caro eine offensichtliche Richtung verlangen.

In meinen knapp 200 Stunden in Cyberpunk 2077 war ich bereits selbst mit verschiedenen Situationen konfrontiert, in denen teilweise echt schwierige Entscheidungen gefällt werden müssen. Genau das ist einer der Punkte, wieso ich so großen Gefallen an dem Spiel gefunden habe: Man fühlt sich als Teil der Welt, eigene Aktionen haben Konsequenzen, und manchmal ist man sich gar nicht so sicher, welches geringere Übel das „Bessere“ ist.

Allerdings gibt es manche Stellen im Spiel, in denen man sich zwischen zwei oder mehreren Wegen entscheiden muss, um an sein Ziel zu gelangen. Und oftmals sind die Konsequenzen dieser Handlungen gar nicht klar.

Man mag meinen, dass man richtig handelt, nur um später herauszufinden, dass man einen riesigen Fehler begangen hat. Dabei ist es umso schlimmer, wenn man sogar bereits weiß, welche Folgen eintreffen werden.

Hier seht ihr den Trailer zur „Stadt der Träume“ in Cyberpunk 2077:

Aus diesem Grund habe ich euch in dieser Liste 5 der schlimmsten Entscheidungen aus Cyberpunk 2077 zusammengetragen. Selbst wenn ich bei manchen von ihnen selbst bereits auf die Nase gefallen bin, möchte ich explizit sagen: Wer diese Entscheidungen freiwillig wählt und sich der Konsequenzen bewusst ist, der muss mir dringend erklären, was man sich dabei gedacht hat.

Hier baue ich eine dicke Spoilerwarnung ein: In dieser Liste gehe ich auf die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen aus Cyberpunk 2077 und dem DLC Phantom Liberty ein. Wenn ihr bereits erfahrene „Night City Legenden“ seid oder euch trotz der Spoiler vor potenziellen Fehlern absichern wollt, könnt ihr ohne Sorge weiterlesen.

Angie töten, um Aaron zu „retten“

In einer Mission des DLCs Phantom Liberty kümmert sich V um einen aufstrebenden Boxer namens Aaron, der von den Animals, einer Schläger-Gang aus Cyberpunk 2077, unter Vertrag steht. Die Animals und Aaron haben ausgemacht, dass er bei Bedarf manche Matches absichtlich verliert, damit die Gang durch Wetten Eddies (Eurodollar) scheffeln kann.

Aaron hat sich darauf eingelassen, weil er nur durch die Animals seine Kampf-Cyberware finanziert bekam und von ihrer Förderung abhängig war. Allerdings will er es nun wirklich als professioneller Boxer schaffen, ohne seine Kämpfe beabsichtigt zu verlieren. Das Problem ist nur – die Animals haben vorgesorgt.

Durch ein Implantat in seinem Kopf können sie Aaron jederzeit selbst „ausschalten“, wenn er sich ihren Aufforderungen entgegenstellt. Aus diesem Grund machen sich Aaron und V auf den Weg zu einem Ripperdoc, um sich um dieses unerwünschte Implantat zu kümmern.

Während der Prozedur erscheint in der Klinik jedoch eine Gruppe von Animals mitsamt ihrer Anführerin Angie. Hier kann man sich nun entscheiden, ob man sich auf einen Deal mit den Animals einlässt, Angie einschüchtert, Aaron in Ruhe zu lassen, oder sie zu töten.

Da man Aaron im Normalfall schützen will, und ich man es gar nicht ausstehen kann, so respektlose Angebote zu bekommen, entscheidet man sich schnell dazu, die Animals mitsamt Angie aus dem Weg zu räumen. Auch für mich klang das zunächst als der „beste“ Weg, um Aaron endlich von seinem Vertrag zu befreien.

Allerdings bestehen die Animals aus mehr Anhängern, als nur Angie und ihrem Personenschutz. Ein paar Tage später meldet sich Aaron, um sich mit V zu treffen und auszutauschen … nur, um ihn tot in einer Gasse vorzufinden. Im besten Fall findet man die beiden Mörder noch in der Nähe und kann sie Angie hinterherschicken, doch trotzdem ist es ein wirklich bedauerliches Ergebnis von Aarons Questreihe.