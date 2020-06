Das MMORPG Chronicles of Elyria kommt nicht, zumindest nicht so, wie es eigentlich geplant war. Daher wurde das Entwicklerstudio Soulbound Studios verklagt. Die Situation spitzt sich jetzt langsam zu, da es Probleme mit den Rückerstattungen gibt.

Um was für ein MMORPG geht es? Es geht um Chronicles of Elyria, ein Sandbox-MMORPG, in dem euer Held altern und sterben sollte. Mit Nachfahren solltet ihr aber immer weiterspielen und so etwa ein Handelsimperium errichten oder die Herrschaft über ein ganzes Königreich weiter ausbauen können.

Was ist bei Chronicles of Elyria vorgefallen? Am 25. März musste der CEO von Soulbound Studios erklären, dass alle Mitarbeiter entlassen wurden. Dem Unternehmen sei das Geld ausgegangen. Dennoch sollte die Entwicklung auf freiwilliger Basis weitergehen, um ein spielbares Produkt zu schaffen.

Doch die Enttäuschung der Kickstarter-Backer und Unterstützer des MMORPGs war sehr groß. Einige forderten ihr Geld zurück. Sogar eine Sammelklage wurde angestrebt.

Das MMORPG Chronicles of Elyria hörte sich spannend an, dann ging den Entwicklern das Geld aus.

Wo bleiben die Rückerstattungen?

Was ist nun geschehen? Momentan häufen sich Berichte von Spielern auf Discord, die von Problemen mit der Rückerstattung sprechen. Wer den Service Xsolla zur Bezahlung nutzte, beißt wohl aktuell bei Anfragen rund um Rückerstattungen auf Granit.

Im Speziellen geht es um die Käufe, die in den letzten drei Monaten vor Bekanntgabe des Aus von Chronicles of Elyria getätigt wurden. Es stellt sich die Frage, ob Xsolla in der Zeit schon wusste, dass es mit den Soulbound Studios bergab geht und gar keine Zahlungen mehr hätte annehmen dürfen.

Xsolla verweist auf die AGBs (via xsolla). Denn Rückerstattungen können nur dann durchgeführt werden, wenn überhaupt nichts geliefert wurde. Das ist bei Chronicles of Elyria nicht wirklich der Fall. Denn eine Pre-Alpha-Demo des Parcours-Gameplay wurde veröffentlicht. Außerdem könnte ja vielleicht doch noch ein Spiel entstehen. Xsolla bewegt sich hier offenbar in einer rechtlichen Grauzone.

Rückerstattungen bei Crowdfunding-Spielen sind sowieso etwas problematisch. Im Grunde gibt es keine Garantie, dass aus dem Projekt wirklich etwas wird. Es gibt aber ein Hintertürchen, wenn der Bezahldienstleister Rückerstattungen anbietet. Das ist bei Xsolla der Fall – mit Einschränkungen.

Chronicles of Elyria hat eine Parcour-Demo veröffentlicht.

Wie sieht die Situation aus? In der Discord-Diskussion rund um die Rückerstattungen ist Folgendes zu lesen:

Trotz der KONSTANTEN und KONSISTENTEN Kommunikation mit Xsolla in den letzten 3-4 Monaten, haben sie ständig Ausflüchte gemacht und sich hinter dem schlechtesten Kundenservice versteckt, auf den ich persönlich je ein Unternehmen zurückgreifen sah. Man braucht nur einen Blick auf die unzähligen Screenshots zu werfen, die über den Kanal #Rückerstattungsstatus verbreitet werden, um zu sehen, auf welche Steinmauer Xsolla immer wieder zurückgegriffen hat, und zwar in direkter Missachtung sowohl ihrer eigenen Regeln und Vorschriften als auch des Gesetzes selbst.

Ob das Geld nun weg ist oder doch eine Rückerstattung erfolgt, lässt sich aktuell nicht sagen. Wir haben bei Xsolla nachgehakt und aktualisieren den Artikel entsprechend, wenn wir eine Antwort erhalten.

Neben Chronicles of Elyria gibt es noch andere MMORPGs, die sehr interessant sein könnten. Wenn ihr wissen wollt, was die unsere Meinung nach aussichtsreichsten MMORPGs 2020 sind, dann lest den MeinMMO-Artikel Das sind die unserer Meinung nach 8 aussichtstreichsten Titel für 2020.