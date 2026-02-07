Spieler suchen „den Boss mit den meisten HP“, finden einige absurde Ergebnisse

Manche Bosse haben viele Lebenspunkte – richtig viele. Doch welcher hat eigentlich die meisten HP und ist tatsächlich besiegbar?

Welcher Boss in welchem Spiel ist eigentlich der stärkste? Nicht in Bezug auf den Schaden, den er austeilt, sondern in Hinblick auf seine Lebenspunkte und wie lange man benötigt, um diese niederzuprügeln. Dabei sind Bosse ausgenommen, die buchstäblich „unendlich“ viele Lebenspunkte haben oder über vollkommene Immunität verfügen. Es müssen also Bosse sein, die theoretisch auch besiegbar sind – egal, wie lange das dauern mag.

Wo fand die Diskussion statt? Im Gaming-Subreddit kommen Spielerinnen und Spieler aus allen möglichen Genres zusammen und tauschen sich über Videospiele aus. Daher haben viele Ideen und Beispiele, welche Bosse zu den mächtigsten gehören könnten, deren Lebenspunkte so unwahrscheinlich hoch waren, dass man sie zwar besiegen kann, aber das eine irre Herausforderung ist.

Welche Bosse wurden genannt? Den Kommentatoren fallen viele Spiele ein, in denen Bosse absurde Mengen an Lebenspunkten besitzen und euch buchstäblich Lebenszeit rauben.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes spricht vom Kerafyrm. Das war ein ganz besonderer Boss in EverQuest, der nur ein einziges Mal pro Server beschworen werden konnte. Eigentlich sollte er unbesiegbar sein, doch die Community war ausdauernd, wie spider0804 sich erinnert:

Es hat über 100 Spieler gebraucht, die einen ganzen Tag daran gearbeitet haben, seine HP nahe 0 zu bringen, bevor die Entwickler den Boss despawnt und damit den Versuch unterbunden haben. Das war ein Weltboss, der als Promotion für neue Inhalte zählte und sollte gar nicht getötet werden können. Der hat die Spieler mit einem Oneshot besiegt, aber die Leute sind so schnell wieder rangelaufen, dass sie mehr Körper auf den Boss geworfen haben, als dieser besiegen konnte.

Über den Kerafyrm-Vorfall haben wir im Detail berichtet.

Ein Kampf in Final Fantasy XII konnte über Tage gehen

Allerdings gibt es auch Nennungen von Spielen, in denen die Boss-HP schon auf kuriose Weise dargestellt wird. Dort wird mit Hochzahlen bzw. Exponenten gearbeitet, sodass Bosse ein Vielfaches der Lebenspunkte haben – da waren oft absurd hohe Werte bei. Einige Beispiele, bei denen das so war:

Bosse der Disgaea-Reihe

Bosse in Clicker Heroes

Der letzte Boss in Noita

Ebenfalls berühmt berüchtigt sind einige Bosse aus Final Fantasy, wie etwa der heilige Drache Yiazmat in Teil 12 der Reihe. Dieser hatte so viele Lebenspunkte, dass der Kampf sich buchstäblich über mehrere Tage erstrecken konnte – und das bei einem Single-Player-RPG, in dem Kämpfe normalerweise nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauerten.

Yiazmat dürfte manche Final-Fantasy-Fans ganz leicht traumatisiert haben.

Dieser Kampf war so anstrengend, dass Spielerinnen und Spieler ihre Charaktere sogar programmierten (das ging in Final Fantasy XII durch Festlegen von „Gambits“) und dann die PlayStation einfach über Nacht laufen ließen, in der Hoffnung, dass der Boss am nächsten Tag bezwungen war.

Kennt ihr einen Boss, der noch stabiler und mit noch mehr Lebenspunkten ausgestattet ist, aber es dennoch möglich ist, ihn tatsächlich zu bezwingen? Welche Bosse haben so unendlich lange gedauert, dass ihr sie nie wieder bekämpfen wollt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

