Publisher will unbedingt ein Baldur’s Gate 4, doch Spieler wünschen sich etwas anderes

Trotz Larians Erfolg mit Baldur’s Gate 3, hat sich das Studio von der Idee einer potenziellen Fortsetzung verabschiedet – doch Hasbro sieht das ganz anders. Die Firma macht sich bereits Gedanken über die Zukunft des Franchises, was Spielern große Sorgen bereitet. Dabei wollen sie doch nur eine bestimmte Sache.

Warum machen sich die Spieler Sorgen? Bereits im März 2025 äußerte sich der Senior-Vizepräsident für digitale Spiele bei Hasbro zu Plänen für die Zukunft von Baldur’s Gate, über die sie „in kurzer Zeit“ sprechen könnten. Schon damals waren Fans von einer Fortsetzung ohne Larian eher wenig überzeugt: „Ein Studio müsste irre sein, um Larians Baldur’s Gate 3 nachzueifern.“

Dieses Thema ist auch 3 Monate später weiterhin ein wichtiges Thema, das im Subreddit von Baldur’s Gate 3 diskutiert wird. In einem Redditpost des Spielers ConfusedPhoenix23 äußert er sein Mitgefühl und schlechtes Gewissen gegenüber den zukünftigen Entwicklern: „Hasbro wird also unweigerlich ein neues Studio mit der Entwicklung von BG4 beauftragen. Und es tut mir so leid, welches Studio auch immer für diesen Job ausgewählt wird, denn egal wie gut sie das Spiel machen und egal wie viel Zeit sie dafür aufwenden, es wird höchstwahrscheinlich nie die Erwartungen erfüllen, die Larian für das Franchise gesetzt hat.“

Aber er hat gleichzeitig eine Idee, wie Hasbro viel besser mit dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 umgehen könnte, der viele andere Nutzer unter seinem Post zustimmen können.

Baldur’s Gate ist nur ein Bruchteil des Universums von Dungeons & Dragons

Was wäre für die Spieler ein besserer Ansatz von Hasbro? Anstatt ein Studio zu einem Spiel mit unerreichbaren Erwartungen zu verdonnern, könnte Hasbro sich mehr Gedanken zu neuen Spielen und Geschichten des D&D-Universums machen, das findet zumindest die Community:

„Warum nicht einfach ein neues Spiel entwickeln? DnD ist ein grenzenloses Universum, das mit so vielen interessanten Geschichten gefüllt ist, warum sich also zum vierten Mal auf dieselbe Welt konzentrieren? Wenn sie ein neues Spiel machen, sind die Erwartungen vielleicht immer noch hoch, aber nicht so hoch, wie wenn sie einen Nachfolger für ein Spiel machen würden, das 2023 den GOTY-Preis gewonnen hat“, schreibt ConfusedPhoenix23.

„Ich will und brauche ehrlicherweise keine Fortsetzung der Geschichte von BG3. Ich würde einfach gerne weiterhin verschiedene gut gemachte Kampagnen spielen können, möglicherweise mit Verbesserungen der Engine im Laufe der Zeit. Zugegeben, eine solch gut gestaltete Kampagne ist eine Menge Arbeit, aber es gibt viele talentierte Geschichtenerzähler, die komplexe DnD-Kampagnen durchführen“, schreibt Fabulous-Possible758.

„Ja, und es wäre völlig in Ordnung, wenn die Spiele einen kleineren Umfang hätten. Es muss nicht immer darum gehen, die Welt zu retten. Die Leute lieben es, Akt 1 von BG3 erneut zu spielen, weil es so eine tolle D&D-Sandbox ist“, antwortet tadayou darauf.

Wie könnte dieser Ansatz aussehen? Der Kommentar mit den meisten Upvotes von Zauberer-IMDB erklärt, wie Hasbro diesen Vorschlag direkt angehen und auch trotzdem für ihr geliebtes Baldur’s Gate 4 von nützen sein könnte:

„Das offensichtlich am sinnvollste für Hasbro wäre, dass sie mit Spin-offs nachziehen, so wie Neverwinter Nights. Dadurch wäre es möglich, aus der Marke und ihrem Aufschwung Kapital zu schlagen, ohne den gleichen Druck wie bei einer direkten Fortsetzung zu haben. Sie könnten zuschlagen, solange das Eisen noch heiß ist, während sie nach einem geeigneten Entwickler suchen, der BG4 richtig umsetzen kann. Aber wem mache ich etwas vor, das würde auf Kompetenz hindeuten.“

Während das Vertrauen in Hasbro deutlich nachgelassen hat, freuen sich jedoch viele Spieler auf Larians neue Projekte, auch wenn diese nicht in dem D&D-Universum stattfinden werden. Auch wenn Fans bei der Neuigkeit zuerst ein wenig enttäuscht waren, steigt nun immer mehr die Vorfreude auf weitere Informationen zu ihren zwei neuen Spielen. Bisher wissen wir nicht viel, aber Studio-Chef Swen Vincke ist bereits „aufgeregt wie ein Kind“: Statt Baldur’s Gate 4: Larian arbeitet an gleich zwei neuen Games