Hasbro hat Pläne für Baldur’s Gate 4, doch die Fans glauben: “Ein Studio müsste irre sein, um Larian nachzueifern”

Stattdessen arbeiten sie derzeit an gleich zwei neuen Projekten , die sich allerdings noch im Frühstadium befinden sollen. Vincke sagt, dass er und das Team sehr gehyped seien, doch es sei begründeter Hype, da es sich gut anfühle und zudem wirklich gut aussehe ( via Steam ).

„Inspiriert durch den Erfolg von Baldur’s Gate 3, deutet Hasbro Pläne an, um die nun profitable IP in Zukunft auszubeuten“, ist der beliebteste Kommentar. Die Antwort eines anderen Nutzers lautet:

Was er jedoch verrät ist, dass es nach dem Wechsel von Larian Studios eine Menge Leute gäbe, die sehr an Baldur’s Gate interessiert seien. Die Community reagiert auf diese Aussage.

Es ist eine wenig beneidenswerte Position. Ich meine, wir sind nicht in Eile. Oder? (…) Wir haben viele Pläne, viele verschiedene Wege, um das zu erreichen. Wir fangen an, darüber nachzudenken. Und ich denke, dass wir in Kürze, wie ich schon sagte, um nicht zu viel zu verraten, über einige andere Dinge sprechen werden.

Wie soll es mit Baldur’s Gate weitergehen? Die Rechte für die Marke und Spiele rund um D&D liegen seit April 2022 bei der amerikanischen Firma Hasbro. In einem Gespräch mit IGN auf der Game Developers Conference 2025 verriet der Senior-Vizepräsident für digitale Spiele bei Hasbro, dass sie sich über die Zukunft von Baldur’s Gate Gedanken machen und Pläne ausarbeiten würden, über die sie in „kurzer Zeit“ reden könnten. Dabei hält er sich in dem Kontext zurück:

