Single-Player-Spiele sind tot – Chef von Baldur’s Gate 3 glaubt, dass das kompletter Unsinn ist

Es ist allerdings auch nicht neu, dass Single-Player-Spiele immer mal wieder totgesagt werden. Da hat Vincke recht, dass das nahezu jedes Jahr geschieht. Immer mal wieder hört man von Publishern, dass die Zukunft in Live-Service-Games mit Multiplayer-Komponenten liegen würde und das über kurz oder lang alles andere verdrängen würde. Umso besser, wenn zumindest eine große Figur der Industrie klar sagt: Das ist nicht der Fall. Aber Vincke findet ohnehin häufig klare Worte und verrät auch, was ein richtig gutes Spiel ausmacht.

Wie steht es wirklich um Sinle-Player-Spiele? Dass Single-Player-Spiele im Sterben liegen, lässt sich auch gegenwärtig gut widerlegen. Immerhin sind Spiele wie Kingdom Come Deliverance 2 beliebt, Baldur’s Gate 3 wird von vielen als Single-Player gespielt und auch in den nächsten Monaten erscheinen einige große Titel, wie etwa Clair Obscure: Expedition 33 .

Ein wenig später erklärt er noch genauer, was er damit meint und warum er es für so wichtig hält, dass man dieser Ansicht etwas entgegen stemmt:

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

In den letzten Jahren ging der Trend in der Spiele-Branche immer mehr zu Multiplayer-Titeln wie MMOs, häufig mit einer Games-as-a-Service-Komponente, sodass das Spiel sich ständig weiterentwickelt. Reine Single-Player-Titel gerieten dabei nach und nach etwas in Verruf und gerade einige Flops der letzten Monate erhöhten die Sorge, dass die Zeit guter Solo-Spiele endgültig vorbei sein könnte. Das ist etwas, das auch in der Industrie immer wieder gemunkelt wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to