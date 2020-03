Einer der Top-Spieler im MMORPG ArcheAge Unchained scheint aus heiterem Himmel gesperrt worden zu sein. Anschließend löschte er sogar seinen Reddit-Account. Die Community fragt sich, was da los ist.

Was ist in ArcheAge vorgefallen? Auf Reddit tauchte eine Liste mit den besten europäischen Spielern der Unchained-Version auf. Dabei stach der Account Dethroned besonders heraus. Denn der Spieler besitzt Gegenstände, von denen alleine die Rüstung mehr als 2.000 Euro gekostet haben muss.

In der Liste der ArcheAge-Top-Spieler Europas stach Dethroned hervor.

Eine kuriose Situation

Warum ist das seltsam? Die Unchained-Version von ArcheAge läuft seit Oktober 2019. Also knapp ein halbes Jahr. Dazu müsste er enorm viel Gold farmen, um sich in dieser Zeit eine so wertvolle Ausrüstung leisten zu können. Da es auf dem Unchained-Server eigentlich nicht möglich ist, Waffen und Rüstungen gegen Geld zu kaufen, stellt sich die Frage, wie er an so viel Gold kommen konnte.

So ging es weiter: Nachdem das Bild über Reddit veröffentlicht wurde, kam es zu einer Sperre von Dethroned. Der Spieler meldete sich daraufhin kurz und stritt die Vorwürfe ab, betrogen zu haben. Er erklärte, zusammen mit vielen Freunden an das Gold gekommen zu sein. Kurioserweise löschte er kurz darauf seinen Reddit-Account und damit auch seine Nachricht. Seitdem hört man nichts mehr vom Spieler.

In ArcheAge Unchained ist es eigentlich nicht möglich, Pay2Win zu betreiben.

So spekuliert die Community jetzt: Die ArcheAge-Spieler finden es sehr seltsam, dass sich Dethroned nicht mehr meldet und seinen Reddit-Account gelöscht hat. Daher kommen jede Menge Spekulationen auf. Diese reichen von illegalem Multi-Accounting bis zum Kauf des vielen Goldes von Goldfarmern.

Bikaz meint auf Reddit: „Er könnte wenigstens antworten und ehrlich sein.“

NoIsE_bOmB erklärt über Reddit: „Dieser Typ… sagte erst, er habe dies legal geschafft und keine 24 Stunden später wird er gesperrt. Man wird nicht gesperrt, wenn man diese Sperre nicht verdient hat.“

moisteggrol1 sieht es auf Reddit etwas anders: „Der Highscore war ein Fehler. Das hat sich ja zu einer Hexenjagd entwickelt.“

Ob sich der betroffene Spieler nochmal zu Wort meldet, ist zweifelhaft. Ob er aber wirklich betrogen hat, kann ebenfalls nicht mit Sicherheit gesagt werden. Allerdings scheint zumindest der Verdacht zu bestehen oder es liegen Gamigo wirklich Beweise vor, die eine Sperre rechtfertigen. Immerhin kommt es immer wieder zu Sperren, die Spieler sogar feiern.