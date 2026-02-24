Spieler kauft langweiliges Mainboard für 45 Euro, bekommt Hardware im Wert von 1.400 Euro umsonst dazu

Ein Spieler kauft ein Mainboard für rund 45 Euro. Der eigentliche Schatz ist jedoch nicht das Mainboard, sondern die darauf installierten NVMe-SSDs.

Das Magazin WCCFTech berichtet von einem Nutzer, der sich ein Mainboard gekauft habe. Für das MSI PRO Z690-A WiFi soll er nur 50 US-Dollar gezahlt haben, wenn der Screenshot von dem Angebot stimmen sollte. Das sind umgerechnet etwa 45 Euro. Das Besondere ist jedoch nicht das Mainboard, sondern die vorinstallierten MVMe-SSDs. So erklärte der Nutzer selbst (auf Reddit.com):

Ich habe einen z690 auf dem Marktplatz für 50 Dollar gesehen und wollte ihn kaufen, bis ich SSD-Kühler auf allen 4 NVMe-Steckplätzen gesehen habe. Ich habe mit dem Verkäufer gesprochen, der mir sagte, dass er sich mit Computern nicht gut auskenne und ihn nur zu einem niedrigeren Preis als bei eBay verkaufe.

Der Spieler ergriff daher die günstige Gelegenheit und kaufte der Person das Mainboard samt der installierten NVMe-Module ab. Das hat sich im Nachhinein für ihn gelohnt.

4 NMVe-SSDs im Wert von rund 1.400 gibt es umsonst dazu

Was bekam er genau kostenlos dazu? Insgesamt waren auf dem Mainboard 4 NVMe-SSDs in verschiedener Ausführung montiert:

2x 4 TB WD Black SN850X, der Preis liegt pro Modell bei etwa 400 Euro (Geizhals.de)

1x 2 TB Corsair MP600, der Preis liegt bei 351 Euro (Geizhals.de)

1x 2 TB Intel 670p, das Modell kostet rund 290 Euro (idealo.de)

Rechnet man alle derzeitigen Marktpreise zusammen, dann kommt man etwa auf einen Wert von rund 1.400 Euro (Stand 24. Februar 2026).

Grundsätzlich macht der Nutzer keine Anstalten, die Sachen zurückzugeben. Stattdessen erklärte er, dass er eine der teuren Modelle am liebsten gegen einen OLED-Monitor tauschen wollen würde. Der Käufer hätte dann wohl deutlich Glück gehabt, dass der Verkäufer den tatsächlichen Wert seiner Ware nicht kannte.

Es gibt aber auch positive Gegenbeispiele: In einem Fall hatte ein Spieler ebenfalls SSDs auf einem Mainboard gefunden, diese aber an den Verkäufer zurückgeschickt.

Warum ist das so günstig gewesen? Einige Nutzer mutmaßen, dass es sich bei dem Mainboard um gestohlene Hardware handeln müsse. Denn niemand würde einfach so ein Mainboard mit sämtlichen NMVe-SSDs verkaufen. So erklärt jemand auf Reddit:

Es ist unmöglich, dass der Verkäufer der ursprüngliche Besitzer/Nutzer dieses Boards war. Und angesichts der vielen teuren SSDs, die darauf waren (selbst die günstigsten dieser 4-TB-Laufwerke waren teuer), würde ich sagen, dass es gestohlen und dann für Ersatzteile verkauft wurde.

Grundsätzlich lässt sich diese Behauptung nicht wirklich überprüfen und man kann nur darüber spekulieren, warum der Verkäufer das Mainboard so günstig verkauft hat. Denn grundsätzlich gilt weiterhin, dass die Preise für RAM, SSDs und Grafikkarten derzeit steigen.

Es passiert immer wieder, dass Personen Hardware bestellen, diese storniert und dann für den 3-fachen Preis verkauft wird. Die NVMe-SSDs, die auf dem Mainboard verbaut waren, dürften in ein paar Wochen noch ein paar hundert Euro mehr wert sein.

Regelmäßig vergessen Spieler ihre SSDs oder Speichermedien auszubauen. In einem Fall hatte ein Nutzer vergessen, seine SSD aus seiner verkauften PS5 auszubauen. Doch die Spiele sind nicht so nützlich, wie das klingt: Spieler kauft gebrauchte PS5 – Doch der Verkäufer hat wohl vergessen, seine SSD mit 4 TB voller Spielen auszubauen