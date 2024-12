Spieler kauft gebrauchte PS5 und darf sich über 4 TB Speicher und dutzende nutzlose Spiele freuen, weil der Verkäufer seine SSD vergessen hat

Find Your Next Game 2025: Weltpremieren, spektakuläre Reveals, exklusive Infos – Heute mit der FYNG Show und den Game Awards

Path of Exile 2 bekommt so viele Supportanfragen, dass das Studio jetzt sogar neue Leute einstellen muss

Wo liegen die Gemeinsamkeiten und vor allem die Unterschiede zwischen PS5 und PS5 Pro? MeinMMO stellt euch alle Details vor und erklärt, was ihr beachten solltet: PS5 Pro vs PS5 im Vergleich: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es?

Mittlerweile hat Sony auch seine PS5 Pro offiziell in den Handel gebracht. Doch PS5 und PS5 Pro sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, denn Sony hat das Design so gut wie gar nicht verändert.

Da der Käufer die Lizenzen nicht besitzt, kann er die Spiele auch nicht starten und kann die SSD nur aufräumen, indem er alles löscht. Er ist also nicht, wie er das gehofft hat, in den Genuss gekommen, dutzende Spiele kostenlos spielen zu können, ohne dass er dafür bezahlen musste.

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

In einem weiteren Post erklärte der Käufer, dass er den Verkäufer kontaktiert hat. Doch der scheint sich an dem Verlust der SSD mit 4 TB nicht zu stören. Stattdessen erklärte er, dass er bloß vergessen hat, seine SSD noch einmal vor dem Kauf zu formatieren.

Was ist da schiefgelaufen? Der Verkäufer hatte wohl seine PS5 mit einer M.2-SSD aufgerüstet und vergessen, diese beim Verkauf der Konsole zu entfernen. Laut gepostetem Bild ist in der gebrauchten PS5 eine SN850X von Western Digital mit 4 TB verbaut. Das zeigt der Käufer in einem Post auf Reddit.com .

Ein Spieler kauft eine gebrauchte PS5, doch als er sie an seinen Fernseher anschließt, stellt er fest, dass der Speicherplatz viel zu groß ist. Denn der Verkäufer hat seine SSD nicht ausgebaut und außerdem seine Spiele nicht gelöscht. Doch die Spiele sind nicht so nützlich, wie das klingt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to