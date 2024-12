Mark Zuckerberg kündigt das Ende des Handys an und stellt gleich noch einen Nachfolger vor

Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, erklärte, dass die Zeit des Handys bald zu Ende sei. Das erklärt er damit, dass vielen das Handy zu unbequem sei. Den Nachfolger des Handys kennt er bereits.

Das Handy ist für viele Personen ein alltäglicher Gegenstand und wird mehr als einmal am Tag für etliche Dinge eingesetzt. Doch Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook und heutige Chef von Meta, erklärte in einem Gespräch, dass die Zeit vom Handy bald zu Ende ist. Davon berichtet Jeuxvideo.com.

Was sagte Zuckerberg? In einem Gespräch mit Cleo Abram auf YouTube.com sprach er gemeinsam über Technologie. Und hier erklärte er, dass intelligente Brillen die nächste große Plattform für die Nutzer werden würden. Denn Menschen wollen ihre Zeit natürlicher und sozialer verbringen. Und dem würden Handys im Weg stehen. So sagt er:



Ich denke, der Trend in der IT geht dahin, allgegenwärtiger, natürlicher und sozialer zu werden. Man möchte also in der Lage sein, mit den Menschen um einen herum zu interagieren, und ich denke, dass dies wahrscheinlich die nächste wichtige Plattform nach den Telefonen sein wird.

Wie kommt er darauf? Seine These stützt er auf die Beobachtung, dass die Nutzer zunehmend Wert auf Diskretion und Bequemlichkeit legen. Die Brille, die direkt auf dem Gesicht getragen wird, bietet ein immersiveres und weniger aufdringliches Erlebnis als das Smartphone.

Mehrere Hersteller investieren seit einigen Jahren in smarte Brillen und das Metaverse

Wie sieht der aktuelle Entwicklungsstand aus? Große Firmen in der Brance investieren bereits in diesen Bereich, wobei jeder seine eigene Idee von einer intelligenten Brille vorstellt. Apple mit der Vision Pro und Meta sind die prominentesten Akteure, aber auch viele andere Unternehmen arbeiten an ähnlichen Projekten. Und Meta und HTC bieten auch Office-Anwendungen über den PC an, die ihr über die Brille verwenden könnt.

Selbst Sony hat für die PlayStation 5 PSVR 2 entwickelt, doch das System kam weniger gut an, weil es vielen Spielern zu teuer war und zu wenig Auswahl an Spielen bot.

Im Zusammenhang mit Smart Glasses oder VR-Systemen fällt dann oft der Begriff des Metaverse. Dahinter verbirgt sich eine virtuelle Welt, die man mit einem eigenen Avatar betreten kann, um mit anderen Personen oder Spielern zu interagieren. So ähnlich wie in “Ready Player One.”

Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Facebook entwickeln seit ein paar Jahren ein eigenes Metaverse. Horizon Worlds soll das Spiel von Facebook sein, wo ihr euch mit Freunden treffen könnt und mit eurem eigenen Avatar durch die Welt wandern könnt und soll genau so ein Metaverse bieten.

Doch Mark Zuckerbergs Metaverse konnte bisher niemanden so richtig überzeugen, vor allem keine Spieler, die alle ziemlich fassungslos von “Horizon Worlds” sind: Chef von Facebook zeigt sein “immersives” Metaverse – Gamer befürchten, dass es Wirklichkeit werden könnte